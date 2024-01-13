Боротьба з наркомафією в Еквадорі: Президент Набоа анонсував збільшення податків на безпеку й показав проєкти нових в'язниць

Адміністрація президента Еквадору Даніеля Нобоа звернулася до законодавців з проханням зважити збільшення податку на додану вартість (ПДВ) для фінансування зусиль по боротьбі зі злочинними угрупованнями, оскільки збройні сили в п’ятницю посилили операції в зонах насильства. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Від початку тижня в Еквадорі драматичний сплеск насильств. За даними тамтешніх медіа лютує місцева мафія. Президент Нобоа, який зайшов на посаду в листопаді, оголосив надзвичайний стан і назвав 22 банди відповідальні за терористичні акти в країні. У погіршенні ситуації з безпекою Уряд звинувачує збільшення наркотрафіку через Еквадор, що межує з Колумбією та Перу, де виробляється кокаїн. Таким чином Еквадор став основним пунктом доставки наркотиків.

Безпека в Еквадорі стрімко погіршилася разом із серйозними економічними проблемами. Оскільки країна бореться з внутрішніми проблемами ліквідності, обмеженими можливостями зовнішнього фінансування та десятками мільярдів зовнішнього боргу.

Пропозиція Noboa щодо збільшення податку, вже надіслана до Національної асамблеї ввечері в четвер. Вона передбачає підвищення ПДВ на три пункти до 15%. Законопроект відноситься до категорії невідкладних і має бути погоджено протягом 30 днів.

Законодавці - у рідкісному прояві єдності - вже схвалили дві термінові пропозиції від уряду Нобоа, ще один податковий законопроект, спрямований на збільшення зайнятості молоді, і закон, розроблений для залучення інвестицій в сектор електроенергії.

Поточна криза безпеки в Еквадорі підкреслює терміновість збільшення потенційного збору податків для держави. Підвищення ПДВ дасть державі постійне джерело доходу. - сказав Нобоа в документі, наданому асамблеї.

За даними тамтешнього офісу Президента такий захід може принести в казну понад 1,3 мільярда доларів на рік, якщо набуде чинності в березні.

В документі зазначається, що всі кошти з цього податку підуть на фінансування зброї та обладнання для сил безпеки та вдосконалення пенітенціарної системи, а також на виплати регіональним урядам.

Поки закон не прийнятий військові працюють. В соціальних мережах вони вже заявили, що активізували операції в кількох провінціях, заарештовуючи членів банди та вилучаючи зброю.

Генеральна прокуратура повідомила, що трьох осіб затримали за звинуваченнями в підготовці нападу на керівника нацполіції, не надавши додаткових подробиць. У поліції це питання не коментували.

В свою чергу Уряд Еквадору заявив, що країна перевірятиме протягом дії надзвичайного стану людей, які в'їжджають до країни через її кордони з Перу та Колумбією, зокрема, на наявність судимості.

Додатково

Президент Еквадору Даніель Нобоа вже представив подробиці двох нових в'язниць суворого режиму.

Він детально описав плани будівництва двох нових в’язниць, що є частиною його обіцянки вести війну з наркомафією.

За даними Офісу Набоа, обидва об'єкти, планують звести в провінціях Пастаза і Санта-Елена. Вони матимуть місце для 736 ув'язнених, розділених між високим рівнем безпеки, максимальною безпекою і надмаксимальною безпекою.

Будівництво об'єктів "є початком термінового оздоровлення пенітенціарної системи", - сказав Нобоа. Додавши, що також необхідні жорсткіші закони, чесні судді та можливість екстрадувати розшукуваних злочинців.

Драматичний сплеск насильства цього тижня, включаючи штурм телевізійної станції в прямому ефірі, незрозумілі вибухи в кількох містах і викрадення поліцейських, схоже, є відповіддю на плани Noboa впоратися з жахливою безпекою.

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Нагадаємо

7 січня наркобарон одного з угруповань Лос Чонерос Адольфо Масіаса втік з в’язниці. Цього дня його мали перевести до в’язниці суворого режиму. Наступного дня влада повідомила про події, висунувши звинувачення двом тюремним охоронцям.

У понеділок, 8 січня, президент Еквадору оголосив 60-денний надзвичайний стан, який надав владі повноваження призупинити права людей і дозволив мобілізувати військових у в’язницях.

У вівторок, 9 січня, люди в масках увірвалися на знімальний майданчик громадського телеканалу Еквадору, розмахуючи зброєю і вибухівкою, під час прямого ефіру. Президент країни Даніель Нобоа видав указ, який оголошує, що в країні почався "внутрішній збройний конфлікт".

В четвер 11 січня Військові та співробітники поліції Еквадору прозвітували про затримання 329 членів злочинних угруповань та знищення ще 5 після початку збройних заворушень у країні.