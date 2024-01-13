Боротьба з наркомафією в Еквадорі: Президент Набоа анонсував збільшення податків на безпеку й показав проєкти нових в'язниць
Київ • УНН
Президент Еквадору Нобоа пропонує підвищити ПДВ для фінансування боротьби з мафією та будівництва нових в'язниць на тлі сплеску насильства. Податок має на меті зібрати 1,3 мільярда доларів для сил безпеки та реформування пенітенціарної системи.
Адміністрація президента Еквадору Даніеля Нобоа звернулася до законодавців з проханням зважити збільшення податку на додану вартість (ПДВ) для фінансування зусиль по боротьбі зі злочинними угрупованнями, оскільки збройні сили в п’ятницю посилили операції в зонах насильства. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Від початку тижня в Еквадорі драматичний сплеск насильств. За даними тамтешніх медіа лютує місцева мафія. Президент Нобоа, який зайшов на посаду в листопаді, оголосив надзвичайний стан і назвав 22 банди відповідальні за терористичні акти в країні. У погіршенні ситуації з безпекою Уряд звинувачує збільшення наркотрафіку через Еквадор, що межує з Колумбією та Перу, де виробляється кокаїн. Таким чином Еквадор став основним пунктом доставки наркотиків.
Безпека в Еквадорі стрімко погіршилася разом із серйозними економічними проблемами. Оскільки країна бореться з внутрішніми проблемами ліквідності, обмеженими можливостями зовнішнього фінансування та десятками мільярдів зовнішнього боргу.
Пропозиція Noboa щодо збільшення податку, вже надіслана до Національної асамблеї ввечері в четвер. Вона передбачає підвищення ПДВ на три пункти до 15%. Законопроект відноситься до категорії невідкладних і має бути погоджено протягом 30 днів.
Законодавці - у рідкісному прояві єдності - вже схвалили дві термінові пропозиції від уряду Нобоа, ще один податковий законопроект, спрямований на збільшення зайнятості молоді, і закон, розроблений для залучення інвестицій в сектор електроенергії.
Поточна криза безпеки в Еквадорі підкреслює терміновість збільшення потенційного збору податків для держави. Підвищення ПДВ дасть державі постійне джерело доходу.
За даними тамтешнього офісу Президента такий захід може принести в казну понад 1,3 мільярда доларів на рік, якщо набуде чинності в березні.
В документі зазначається, що всі кошти з цього податку підуть на фінансування зброї та обладнання для сил безпеки та вдосконалення пенітенціарної системи, а також на виплати регіональним урядам.
Поки закон не прийнятий військові працюють. В соціальних мережах вони вже заявили, що активізували операції в кількох провінціях, заарештовуючи членів банди та вилучаючи зброю.
Генеральна прокуратура повідомила, що трьох осіб затримали за звинуваченнями в підготовці нападу на керівника нацполіції, не надавши додаткових подробиць. У поліції це питання не коментували.
В свою чергу Уряд Еквадору заявив, що країна перевірятиме протягом дії надзвичайного стану людей, які в'їжджають до країни через її кордони з Перу та Колумбією, зокрема, на наявність судимості.
Додатково
Президент Еквадору Даніель Нобоа вже представив подробиці двох нових в'язниць суворого режиму.
Він детально описав плани будівництва двох нових в’язниць, що є частиною його обіцянки вести війну з наркомафією.
За даними Офісу Набоа, обидва об'єкти, планують звести в провінціях Пастаза і Санта-Елена. Вони матимуть місце для 736 ув'язнених, розділених між високим рівнем безпеки, максимальною безпекою і надмаксимальною безпекою.
Будівництво об'єктів "є початком термінового оздоровлення пенітенціарної системи", - сказав Нобоа. Додавши, що також необхідні жорсткіші закони, чесні судді та можливість екстрадувати розшукуваних злочинців.
Драматичний сплеск насильства цього тижня, включаючи штурм телевізійної станції в прямому ефірі, незрозумілі вибухи в кількох містах і викрадення поліцейських, схоже, є відповіддю на плани Noboa впоратися з жахливою безпекою.
В МЗС закликають українців не відвідувати Еквадор на тлі заворушень в країні10.01.24, 14:34 • 63571 перегляд
Нагадаємо
7 січня наркобарон одного з угруповань Лос Чонерос Адольфо Масіаса втік з в’язниці. Цього дня його мали перевести до в’язниці суворого режиму. Наступного дня влада повідомила про події, висунувши звинувачення двом тюремним охоронцям.
У понеділок, 8 січня, президент Еквадору оголосив 60-денний надзвичайний стан, який надав владі повноваження призупинити права людей і дозволив мобілізувати військових у в’язницях.
У вівторок, 9 січня, люди в масках увірвалися на знімальний майданчик громадського телеканалу Еквадору, розмахуючи зброєю і вибухівкою, під час прямого ефіру. Президент країни Даніель Нобоа видав указ, який оголошує, що в країні почався "внутрішній збройний конфлікт".
В четвер 11 січня Військові та співробітники поліції Еквадору прозвітували про затримання 329 членів злочинних угруповань та знищення ще 5 після початку збройних заворушень у країні.