В Еквадорі поліція затримали близько 330 членів банд

Військові та співробітники поліції Еквадору затримали 329 членів злочинних угруповань та знищили ще 5 після початку збройних заворушень у країні. Про це заявив голова об'єднаного командування збройних сил республіки Хайме Вела Ерасо, пише Ecuavisa, передає УНН.

Ми захопили 61 одиницю зброї різного калібру, 418 набоїв, 24 вибухові пристрої, ми затримали 329 терористів. З полону вивільнено 41 людину. Ми ліквідували 5 терористів повідомив Хайме Вела Ерасо.

Він зазначив, що після зіткнень із трьома озброєними злочинними угрупованнями силовики повернули до в'язниць 28 в'язнів.

Наголошується, що на території в'язниць, в яких відбувалися бунти, немає жодного вбитого заручника. За офіційними даними, щонайменше 139 осіб утримуються у заручниках членами озброєних банд у в'язницях Еквадору.

Додамо

Ситуація в Еквадорі загострилася після втечі ватажка банди "Лос-Чонерос" на прізвисько Фіто із в'язниці 7 січня, після чого сталися бунти у кількох пенітенціарних установах. 8 січня президент Еквадору Нобоа оголосив надзвичайний стан і ввів комендантську годину.

В МЗС закликають українців не відвідувати Еквадор на тлі заворушень в країні