В Эквадоре полиция задержали около 330 членов банд

Военные и сотрудники полиции Эквадора задержали 329 членов преступных группировок и уничтожили еще 5 после начала вооруженных беспорядков в стране. Об этом заявил глава объединенного командования вооруженных сил республики Хайме Вела Эрасо, пишет Ecuavisa, передает УНН.

Мы захватили 61 единицу оружия различного калибра, 418 патронов, 24 взрывных устройства, мы задержали 329 террористов. Из плена освобожден 41 человек. Мы ликвидировали 5 террористов сообщил Хайме Вела Эрасо.

Он отметил, что после столкновений с тремя вооруженными преступными группировками силовики вернули в тюрьмы 28 заключенных.

Отмечается, что на территории тюрем, в которых происходили бунты, нет ни одного убитого заложника. По официальным данным, по меньшей мере 139 человек удерживаются в заложниках членами вооруженных банд в тюрьмах Эквадора.

Добавим

Ситуация в Эквадоре обострилась после побега главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито из тюрьмы 7 января, после чего произошли бунты в нескольких пенитенциарных учреждениях. 8 января президент Эквадора Нобоа объявил чрезвычайное положение и ввел комендантский час.

В МИД призывают украинцев не посещать Эквадор на фоне беспорядков в стране