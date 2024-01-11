В Эквадоре полиция задержали около 330 членов банд
Эквадорские силы задержали 329 членов банд и убили 5 во время вооруженных беспорядков; было изъято 61 единицу оружия. Во время беспорядков в тюрьме не погибли заложники.
В Москве и Подмосковье вспыхнули масштабные пожары
Пожарные борются с крупными пожарами в полимерном цехе в Обухово и промышленном здании в Москве, никто не пострадал.
Подоляк объяснил психологическую подготовку к мобилизации
Михаил Подоляк отмечает проблему психологической подготовки украинцев к мобилизации, противопоставляя ее более простому мышлению россиян.
Количество пострадавших в результате ракетного удара в Харькове возросло до 11
Российский ракетный удар по харьковскому отелю привел к ранению 11 человек; один из них в тяжелом состоянии. Экстренные службы реагируют на атаку.
Компания Lockheed Martin поставила Словакии два истребителя F-16
Lockheed Martin поставила первые два из четырнадцати истребителей F-16 в Словакию, несмотря на задержки из-за дефицита электронных компонентов.
Один из кандидатов в президенты США вышел из гонки
Крис Кристи выбывает из президентской гонки в США как антитрамповский республиканец, столкнувшись с давлением и растущей поддержкой Хейли.
За два года войны россия не достигла своих стратегических целей - Вадим Скибицкий
Россия не достигла своих стратегических целей в Украине, не захватив ключевые регионы и постоянно продлевая сроки, говорит представитель украинской разведки Вадим Скибицкий.
Россия вызвала посла Молдовы и заявила о "недружественных действиях"
Россия протестует против действий Молдовы, ссылаясь на преследование СМИ, дискриминацию при въезде и антироссийскую риторику; некоторым чиновникам запрещен въезд в Россию.
Почти 2 тыс. объектов культурной инфраструктуры получили повреждения или разрушения из-за российской агрессии
По состоянию на 25 декабря 2023 года 1907 украинских культурных объектов пострадали в результате российской агрессии, больше всего - в Донецке и Харькове.
Словакия отказалась осудить поставки ракет из КНДР в Россию
Словакия отказалась подписать заявление, осуждающее продажу ракет Северной Кореей России, ссылаясь на недостаточность доказательств.