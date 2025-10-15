Від 100 до 1000 на тиждень: кількість молодих українців у Німеччині зросла в 10 разів після дозволу на виїзд "до 22 років"

Кількість громадян України, які шукають захисту в Німеччині, значно зросла за останній місяць. Після оновленння правил виїзду для громадян віком від 18 до 22 років, рекордний приток молодих людей з України вже зафіксувала німецька статистика. Передає УНН із посиланням на DW та WELT.

Деталі

Представниця міністерства внутрішніх справ ФРН повідомила виданням Funke Mediengruppe, що у Німеччині кількість українців віком від 18 до 22 років, які звертаються щодо надання притулку зросла - "з приблизно 100 до 1000 на тиждень".

Таким чином загальна кількість громадян України, які шукають притулку у Німеччині, також збільшилася.

За даними МВС, у травні 2025 року через систему реєстрації Free було розподілено 7961 особу з України, у серпні – 11 277, а у вересні – 18 755. Українці отримують посвідку на проживання відповідно до § 24 Закону про перебування, який дає їм право на негайний доступ до ринку. - пише DW.

Станом на 4 жовтня 2025 року в Центральному реєстрі іноземців зареєстровано 1 293 672 особи, які виїхали до Німеччини з лютого 2022 року у зв'язку з війною росії в Україні. Точна кількість громадян України, які вже залишили Німеччину, поки Федеральнми міністерством внутрішніх справ не надається. За словами прес-секретаря відомства, станом на кінець вересня близько 450 000 громадян України "більше не було зареєстровано як резидентів" у німецьких органах влади.

Нагадаємо

З 28 серпня 2025 року чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон. Це передбачено новою постановою уряду.

З початку ДПС повідомляв, що дозвіл на виїзд чоловіків за кордон з України до 22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку на пунктах пропуску.

Президент Зеленський запевнив, що дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років не вплине на обороноздатність.

Станом на 12 вересня було відомо, що майже 10 тисяч українських чоловіків віком 18–22 років виїхали до Польщі після постанови уряду від 26 серпня.