10:41
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
От 100 до 1000 в неделю: количество молодых украинцев в Германии выросло в 10 раз после разрешения на выезд "до 22 лет"

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Количество украинцев в возрасте 18-22 лет, ищущих убежище в Германии, выросло со 100 до 1000 в неделю после обновления правил выезда. Общее количество украинцев в Германии на 4 октября 2025 года составляет 1 293 672 человека.

От 100 до 1000 в неделю: количество молодых украинцев в Германии выросло в 10 раз после разрешения на выезд "до 22 лет"

Количество граждан Украины, ищущих защиты в Германии, значительно возросло за последний месяц. После обновления правил выезда для граждан в возрасте от 18 до 22 лет, рекордный приток молодых людей из Украины уже зафиксировала немецкая статистика. Передает УНН со ссылкой на DW и WELT.

Подробности

Представительница министерства внутренних дел ФРГ сообщила изданиям Funke Mediengruppe, что в Германии количество украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, обращающихся за предоставлением убежища, возросло - "с примерно 100 до 1000 в неделю".

Таким образом, общее количество граждан Украины, ищущих убежища в Германии, также увеличилось.

По данным МВД, в мае 2025 года через систему регистрации Free было распределено 7961 человек из Украины, в августе – 11 277, а в сентябре – 18 755. Украинцы получают вид на жительство в соответствии с § 24 Закона о пребывании, который дает им право на немедленный доступ к рынку.

- пишет DW.

По состоянию на 4 октября 2025 года в Центральном реестре иностранцев зарегистрировано 1 293 672 человека, выехавших в Германию с февраля 2022 года в связи с войной России в Украине. Точное количество граждан Украины, уже покинувших Германию, пока Федеральным министерством внутренних дел не предоставляется. По словам пресс-секретаря ведомства, по состоянию на конец сентября около 450 000 граждан Украины "больше не были зарегистрированы как резиденты" в немецких органах власти.

Напомним

С 28 августа 2025 года мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу. Это предусмотрено новым постановлением правительства.

С начала ГПС сообщал, что разрешение на выезд мужчин за границу из Украины до 22 лет не повлияло на увеличение пассажиропотока на пунктах пропуска.

Президент Зеленский заверил, что разрешение на выезд мужчин 18-22 лет не повлияет на обороноспособность.

По состоянию на 12 сентября было известно, что почти 10 тысяч украинских мужчин в возрасте 18–22 лет выехали в Польшу после постановления правительства от 26 августа.

Игорь Тележников

Новости МираНаши за границей
Мобилизация
Война в Украине
Государственная граница Украины
Федеральное министерство внутренних дел Германии
Германия
Украина