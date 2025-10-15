От 100 до 1000 в неделю: количество молодых украинцев в Германии выросло в 10 раз после разрешения на выезд "до 22 лет"

Количество граждан Украины, ищущих защиты в Германии, значительно возросло за последний месяц. После обновления правил выезда для граждан в возрасте от 18 до 22 лет, рекордный приток молодых людей из Украины уже зафиксировала немецкая статистика. Передает УНН со ссылкой на DW и WELT.

Представительница министерства внутренних дел ФРГ сообщила изданиям Funke Mediengruppe, что в Германии количество украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, обращающихся за предоставлением убежища, возросло - "с примерно 100 до 1000 в неделю".

Таким образом, общее количество граждан Украины, ищущих убежища в Германии, также увеличилось.

По данным МВД, в мае 2025 года через систему регистрации Free было распределено 7961 человек из Украины, в августе – 11 277, а в сентябре – 18 755. Украинцы получают вид на жительство в соответствии с § 24 Закона о пребывании, который дает им право на немедленный доступ к рынку.