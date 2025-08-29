Зеленський пояснив, чому дозволили чоловікам до 22 років виїжджати за кордон

$41.260.06
48.130.25
ukenru
12:28 • 6946 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 10602 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
08:48 • 14047 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 31175 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 29593 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 44937 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 66857 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 63446 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 152471 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 75096 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
4.8м/с
29%
751мм
Популярнi новини
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу29 серпня, 04:11 • 27405 перегляди
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією29 серпня, 04:31 • 22586 перегляди
Український військовий вижив після тортур окупантів на Донеччині: деталі чергового воєнного злочину росіянPhoto10:34 • 6784 перегляди
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю10:52 • 8420 перегляди
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси 11:34 • 10394 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації12:47 • 3948 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo12:35 • 4296 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto12:28 • 6932 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
12:17 • 10596 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 44934 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Урсула фон дер Ляєн
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Державний кордон України
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto13:11 • 2066 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 142434 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 172103 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 173933 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 162331 перегляди
Актуальне
Мі-8
Facebook
The Times
Starlink
Fox News

Зеленський пояснив, чому дозволили чоловікам до 22 років виїжджати за кордон

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Президент Зеленський запевнив, що дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років не вплине на обороноздатність. Рішення прийнято для збереження зв'язку молоді з Україною та їх навчання в українських вишах.

Зеленський пояснив, чому дозволили чоловікам до 22 років виїжджати за кордон

Рішення Кабінету міністрів про дозвіл виїзду чоловіків у віці від 18 до 22 років не має ніякого впливу на обороноздатність країни. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Статистика, яку ми маємо вже два роки, вона погіршується. В нас хлопчиків, які закінчують школу в Україні, стає все менше і менше. Це було широке коло консультацій, передусім з військовими і з освітянами. Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, щоб передусім вони закінчували тут школу. І щоб батьки їх не вивозили. Вони починають їх вивозити не закінчивши школу, і це дуже погано, тому що саме в цей вік, в старших класах, вони втрачають зв'язок з Україною. На сьогодні це факт, тому що, якби мова йшла про місяць, два-три, ми ще б думали. Коли ми побачили, що це тенденція серйозна - йдеться вже про мова тисячі і ми бачимо наростання цього питання, ми прийняли рішення

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що були проведені консультації з військовими командуванням щодо цієї вікової групи - 18-22.

Цей вік - університетський, студентський вік, що діти можуть спокійно закінчити школи в Україні, вступати в українські виші. І, що важливо, закінчувати ці виші в Україні. Була знайдена саме така відповідь, яка не мала такого впливу на обороноздатність нашої держави. Ми не бачимо ніяких масових виїздів, є аналітика. Деякі люди кажуть, що ті, хто хотів виїхати, напевно, колись вже виїхали, але ми повинні знаходити в державі баланс. Не втратити ні освіту, ні освітній рівень наших дітей. Не втратити хлопчиків, коли вони ще в шкільному віці, а дати можливість їм навчатись тут, ставати дорослими саме в Україні і залишитись українцями, тому що ми віримо, що великий відсоток повернеться після війни, але для цього потрібно працювати. Якщо дитина не закінчить школу в рідній державі і виїжджає, то вона виїжджає ще не дорослою людиною. То ризики, що вона не повернеться, дуже високі. Тому й прийнято відповідне рішення

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно якої чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон.

Павло Башинський

СуспільствоПолітикаОсвіта
Державний кордон України
Володимир Зеленський
Україна