Зеленський пояснив, чому дозволили чоловікам до 22 років виїжджати за кордон
Київ • УНН
Президент Зеленський запевнив, що дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років не вплине на обороноздатність. Рішення прийнято для збереження зв'язку молоді з Україною та їх навчання в українських вишах.
Рішення Кабінету міністрів про дозвіл виїзду чоловіків у віці від 18 до 22 років не має ніякого впливу на обороноздатність країни. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
Статистика, яку ми маємо вже два роки, вона погіршується. В нас хлопчиків, які закінчують школу в Україні, стає все менше і менше. Це було широке коло консультацій, передусім з військовими і з освітянами. Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, щоб передусім вони закінчували тут школу. І щоб батьки їх не вивозили. Вони починають їх вивозити не закінчивши школу, і це дуже погано, тому що саме в цей вік, в старших класах, вони втрачають зв'язок з Україною. На сьогодні це факт, тому що, якби мова йшла про місяць, два-три, ми ще б думали. Коли ми побачили, що це тенденція серйозна - йдеться вже про мова тисячі і ми бачимо наростання цього питання, ми прийняли рішення
Він зазначив, що були проведені консультації з військовими командуванням щодо цієї вікової групи - 18-22.
Цей вік - університетський, студентський вік, що діти можуть спокійно закінчити школи в Україні, вступати в українські виші. І, що важливо, закінчувати ці виші в Україні. Була знайдена саме така відповідь, яка не мала такого впливу на обороноздатність нашої держави. Ми не бачимо ніяких масових виїздів, є аналітика. Деякі люди кажуть, що ті, хто хотів виїхати, напевно, колись вже виїхали, але ми повинні знаходити в державі баланс. Не втратити ні освіту, ні освітній рівень наших дітей. Не втратити хлопчиків, коли вони ще в шкільному віці, а дати можливість їм навчатись тут, ставати дорослими саме в Україні і залишитись українцями, тому що ми віримо, що великий відсоток повернеться після війни, але для цього потрібно працювати. Якщо дитина не закінчить школу в рідній державі і виїжджає, то вона виїжджає ще не дорослою людиною. То ризики, що вона не повернеться, дуже високі. Тому й прийнято відповідне рішення
Нагадаємо
Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно якої чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон.