Зеленський пояснив, чому дозволили чоловікам до 22 років виїжджати за кордон

Рішення Кабінету міністрів про дозвіл виїзду чоловіків у віці від 18 до 22 років не має ніякого впливу на обороноздатність країни. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

Статистика, яку ми маємо вже два роки, вона погіршується. В нас хлопчиків, які закінчують школу в Україні, стає все менше і менше. Це було широке коло консультацій, передусім з військовими і з освітянами. Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, щоб передусім вони закінчували тут школу. І щоб батьки їх не вивозили. Вони починають їх вивозити не закінчивши школу, і це дуже погано, тому що саме в цей вік, в старших класах, вони втрачають зв'язок з Україною. На сьогодні це факт, тому що, якби мова йшла про місяць, два-три, ми ще б думали. Коли ми побачили, що це тенденція серйозна - йдеться вже про мова тисячі і ми бачимо наростання цього питання, ми прийняли рішення