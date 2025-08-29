Зеленский объяснил, почему разрешили мужчинам до 22 лет выезжать за границу

Решение Кабинета министров о разрешении выезда мужчин в возрасте от 18 до 22 лет не имеет никакого влияния на обороноспособность страны. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Статистика, которую мы имеем уже два года, она ухудшается. У нас мальчиков, которые заканчивают школу в Украине, становится все меньше и меньше. Это был широкий круг консультаций, прежде всего с военными и с педагогами. Нам очень нужно, если мы хотим сохранить мальчиков-украинцев в Украине, чтобы прежде всего они заканчивали здесь школу. И чтобы родители их не вывозили. Они начинают их вывозить не закончив школу, и это очень плохо, потому что именно в этот возраст, в старших классах, они теряют связь с Украиной. На сегодня это факт, потому что, если бы речь шла о месяце, двух-трех, мы еще бы думали. Когда мы увидели, что это тенденция серьезная - речь идет уже о тысячах и мы видим нарастание этого вопроса, мы приняли решение