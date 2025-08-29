$41.260.06
Зеленский объяснил, почему разрешили мужчинам до 22 лет выезжать за границу

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Президент Зеленский заверил, что разрешение на выезд мужчин 18-22 лет не повлияет на обороноспособность. Решение принято для сохранения связи молодежи с Украиной и их обучения в украинских вузах.

Зеленский объяснил, почему разрешили мужчинам до 22 лет выезжать за границу

Решение Кабинета министров о разрешении выезда мужчин в возрасте от 18 до 22 лет не имеет никакого влияния на обороноспособность страны. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Детали

Статистика, которую мы имеем уже два года, она ухудшается. У нас мальчиков, которые заканчивают школу в Украине, становится все меньше и меньше. Это был широкий круг консультаций, прежде всего с военными и с педагогами. Нам очень нужно, если мы хотим сохранить мальчиков-украинцев в Украине, чтобы прежде всего они заканчивали здесь школу. И чтобы родители их не вывозили. Они начинают их вывозить не закончив школу, и это очень плохо, потому что именно в этот возраст, в старших классах, они теряют связь с Украиной. На сегодня это факт, потому что, если бы речь шла о месяце, двух-трех, мы еще бы думали. Когда мы увидели, что это тенденция серьезная - речь идет уже о тысячах и мы видим нарастание этого вопроса, мы приняли решение

- сказал Зеленский.

Он отметил, что были проведены консультации с военным командованием относительно этой возрастной группы - 18-22.

Этот возраст - университетский, студенческий возраст, что дети могут спокойно закончить школы в Украине, поступать в украинские вузы. И, что важно, заканчивать эти вузы в Украине. Был найден именно такой ответ, который не имел такого влияния на обороноспособность нашего государства. Мы не видим никаких массовых выездов, есть аналитика. Некоторые люди говорят, что те, кто хотел выехать, наверное, когда-то уже выехали, но мы должны находить в государстве баланс. Не потерять ни образование, ни образовательный уровень наших детей. Не потерять мальчиков, когда они еще в школьном возрасте, а дать возможность им учиться здесь, становиться взрослыми именно в Украине и остаться украинцами, потому что мы верим, что большой процент вернется после войны, но для этого нужно работать. Если ребенок не закончит школу в родном государстве и выезжает, то он выезжает еще не взрослым человеком. То риски, что он не вернется, очень высоки. Поэтому и принято соответствующее решение

- добавил Зеленский.

Напомним

Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу.

Павел Башинский

Государственная граница Украины
Владимир Зеленский
Украина