Німеччина підтримує відсторонення російських та білоруських атлетів від Олімпіади
Київ • УНН
Німеччина підтримує позицію України щодо відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних спортивних змагань, включаючи Олімпійські ігри.
Німеччина підтримує Україну щодо відсторонення російських та білоруських атлетів від міжнародних змагань. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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Парламентський державний секретар Федерального міністерства внутрішніх справ ФРН Махмут Оздемір заявив про це під час зустрічі з очільником Міністерства молоді та спорту України Матвієм Бідним.
Німеччина чітко висловилася на підтримку нашої позиції – вони підтримують відсторонення атлетів з росії та білорусі від міжнародних змагань та, зокрема, в Олімпіаді, у будь-якому статусі. Це потужний сигнал солідарності та підтримки України
Матвій Бідний висловив щиру вдячність за цю позицію та підкреслив важливість допомоги у занятті спортом тим українцям, які знайшли тимчасовий прихисток у ФРН.
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Крім того, очільник Мінмолодьспорту також запропонував використовувати базу даних спортсменів і тренерів, які підтримують війну, щоб унеможливити їх участь у міжнародних змаганнях.
Також під час зустрічі представники України та Німеччини обговорили післявоєнну відбудову України та реформування галузі.
Матвій Бідний поінформував німецького колегу про втрати, яких зазнає українська спортивна сфера через війну та запропонував розробити спільні проєкти, спрямовані на підтримку України у сфері фізичної культури та спорту в післявоєнний період.
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