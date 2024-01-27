Германия поддерживает отстранение российских и белорусских атлетов от Олимпиады

Германия поддерживает Украину относительно отстранения российских и белорусских атлетов от международных соревнований. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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Парламентский государственный секретарь Федерального министерства внутренних дел ФРГ Махмут Оздемир заявил об этом во время встречи с главой Министерства молодежи и спорта Украины Матвеем Бедным.

Германия четко высказалась в поддержку нашей позиции - они поддерживают отстранение атлетов из россии и беларуси от международных соревнований и, в частности, в Олимпиаде, в любом статусе. Это мощный сигнал солидарности и поддержки Украины - заявили в министерстве.

Матвей Бедный выразил искреннюю благодарность за эту позицию и подчеркнул важность помощи в занятии спортом тем украинцам, которые нашли временный приют в ФРГ.

Ни один нейтральный спортсмен из рф или белоруссии не примет участие в зимней юношеской олимпиаде

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Кроме того, глава Минмолодьспорта также предложил использовать базу данных спортсменов и тренеров, которые поддерживают войну, чтобы сделать невозможным их участие в международных соревнованиях.

Также во время встречи представители Украины и Германии обсудили послевоенное восстановление Украины и реформирование отрасли.

Матвей Бедный проинформировал немецкого коллегу о потерях, которые несет украинская спортивная сфера из-за войны и предложил разработать совместные проекты, направленные на поддержку Украины в сфере физической культуры и спорта в послевоенный период.

Напомним,

Самые титулованные украинские спортсмены подписали открытое письмо, в котором настаивают запретить российским и белорусским атлетам участвовать в Олимпийских играх 2024 года