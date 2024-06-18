Німеччина створила підрозділ для протидії передбачуваній російській дезінформації

Німеччина створила робочу групу для протидії кампаніям з дезінформації, що проводяться країнами, включаючи росію, які, за словами уряду в Берліні, покликані підірвати демократію та посіяти розбрат, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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ФРН Олафа Шольца, як зазначається, робить наступний крок у реалізації висновків своєї першої стратегії національної безпеки, опублікованої минулого року, у якій кремль виділено як головну загрозу безпеці Німеччини.

Робоча група, створена за спільною ініціативою міністерств внутрішніх справ, закордонних справ та юстиції, розпочне свою роботу з 10 спеціалізованими аналітиками, а кількість працівників планується подвоїти до 20, і вони відповідають за моніторинг та аналіз.

Основну увагу, як повідомляється, буде приділено виявленню та викриттю операцій з дезінформації у соціальних мережах, у тому числі тих, які, ймовірно, спонсоруються кремлем. Одним із прикладів є так звана кампанія "Doppelgaenger", у результаті якої, за даними уряду Німеччини, за кілька тижнів було опубліковано понад мільйон постів на X із десятків тисяч фейкових облікових записів.

Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер заявила, що ситуація з безпекою в Німеччині "залишається напруженою" як через "жорстку агресивну війну росії проти України", так і через "жахливу ескалацію на Близькому Сході".

"Загроза нашій демократії з боку шпигунства, саботажу, дезінформації та кібератак досягла нового виміру", - заявила у вівторок Фезер, представляючи останній річний звіт внутрішньої розвідки Німеччини.

Згідно з доповіддю, окрім збільшення кількості кримінальних злочинів як право-, так і лівоекстремістського спрямування, відбувся також різкий стрибок злочинів на ґрунті антисемітизму.

"Ми повинні розірвати спіраль, у якій ескалація на Близькому Сході призводить до ще більшої огидної ненависті до євреїв у нашій країні", - сказала Фезер.

Інша мета нової цільової групи з дезінформації - попередити та знешкодити кампанії до того, як вони розпочнуться. Ця тактика відома як "попереднє викриття", заявили в уряді країни.

Він також хоче зробити операторів платформ соціальних медіа, таких як X і Facebook, більш підзвітними та посилити тиск - за необхідності також із санкціями - щоб фейкові облікові записи та кампанії з дезінформації видалялися швидше.

"Війна президента росії володимира путіна також спрямована проти нас", - заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю Sueddeutsche Zeitung, опублікованому в неділю.

"Він хоче зруйнувати мирний порядок у Європі, а разом із ним і якнайбільше ліберальних демократій, - додала вона. - У нього також є вкрай праві та вкрай ліві поплічники у наших парламентах, які переймають його пропаганду один-в-один".

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