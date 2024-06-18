Германия создала рабочую группу для противодействия кампаниям по дезинформации, проводимым странами, включая россию, которые, по словам правительства в Берлине, призваны подорвать демократию и посеять раздор, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

С созданием нового подразделения правящая коалиция канцлера

ФРГ Олафа Шольца, как отмечается, делает следующий шаг в реализации выводов своей первой стратегии национальной безопасности, опубликованной в прошлом году, в которой кремль выделен как главная угроза безопасности Германии.

Рабочая группа, созданная по совместной инициативе министерств внутренних дел, иностранных дел и юстиции, начнет свою работу с 10 специализированными аналитиками, а количество работников планируется удвоить до 20, и они отвечают за мониторинг и анализ.

Основное внимание, как сообщается, будет уделено выявлению и разоблачению операций по дезинформации в социальных сетях, в том числе тех, которые, вероятно, спонсируются кремлем. Одним из примеров является так называемая кампания "Doppelgaenger", в результате которой, по данным правительства Германии, за несколько недель было опубликовано более миллиона постов на X с десятков тысяч фейковых учетных записей.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что ситуация с безопасностью в Германии "остается напряженной" как из-за "жесткой агрессивной войны россии против Украины", так и из-за "ужасной эскалации на Ближнем Востоке".

"Угроза нашей демократии со стороны шпионажа, саботажа, дезинформации и кибератак достигла нового измерения", - заявила во вторник Фезер, представляя последний годовой отчет внутренней разведки Германии.

Согласно докладу, кроме увеличения количества уголовных преступлений как право-, так и левоэкстремистского направления, произошел также резкий скачок преступлений на почве антисемитизма.

"Мы должны разорвать спираль, в которой эскалация на Ближнем Востоке приводит к еще большей отвратительной ненависти к евреям в нашей стране", - сказала Фезер.

Другая цель новой целевой группы по дезинформации - предупредить и обезвредить кампании до того, как они начнутся. Эта тактика известна как "предварительное разоблачение", заявили в правительстве страны.

Оно также хочет сделать операторов платформ социальных медиа, таких как X и Facebook, более подотчетными и усилить давление - при необходимости также с санкциями - чтобы фейковые учетные записи и кампании по дезинформации удалялись быстрее.

"Война президента россии владимира путина также направлена против нас", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Sueddeutsche Zeitung, опубликованном в воскресенье.

"Он хочет разрушить мирный порядок в Европе, а вместе с ним и как можно больше либеральных демократий, - добавила она. - У него также есть крайне правые и крайне левые приспешники в наших парламентах, которые перенимают его пропаганду один-в-один".

США вместе с Польшей создают группу для помощи Украине противостоять дезинформации кремля