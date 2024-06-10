США вместе с Польшей создают группу для помощи Украине противостоять дезинформации кремля

Соединенные Штаты в понедельник объявили, что в столице Польши организуют группу, чтобы помочь соседней Украине противостоять российской дезинформации, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Центр глобального взаимодействия Госдепартамента США (Global Engagement Center), который занимается выявлением дезинформации со стороны тех, кого считает враждебными государствами, заявил в своем заявлении, что США и Польша совместно создали Украинскую коммуникационную группу, "чтобы поддержать Украину в борьбе с агрессией россии в информационном пространстве".

Польские чиновники все чаще заявляют, что Польша также является объектом диверсий и других подрывных мер со стороны российских спецслужб.

Польша является членом НАТО на Восточном фронте альянса. Она, как отмечает издание, стала хабом для поставки западного оружия в Украину. А также стала местом убежища для значительного количества украинцев, бежавших от полномасштабного вторжения рф, которое началось в феврале 2022 года.

Госдепартамент США заявил, что новая группа объединит союзников, чтобы "координировать обмен сообщениями, способствовать точному освещению полномасштабного вторжения россии, усиливать голоса украинцев и разоблачать кремлевские манипуляции информацией".

В заявлении утверждается, что кремль "неоднократно использует ложь и манипуляции, чтобы продвигать ложные предлоги для своего неоправданного вторжения, запутывать свои военные цели и пытаться разрушить всемирную солидарность с украинским народом".

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