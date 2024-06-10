США вместе с Польшей создают группу для помощи Украине противостоять дезинформации кремля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  29118 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  82175 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  100681 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  101028 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  103666 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  101301 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
  •  98231 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  175514 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  174790 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

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Украинцы завоевали серебро на чемпионате мира по современному пятиборью

Украинцы завоевали серебро на чемпионате мира по современному пятиборью

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Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  234976 просмотра
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7 июня 2024, 06:57  •  220848 просмотра

США вместе с Польшей создают группу для помощи Украине противостоять дезинформации кремля

США и Польша создают украинскую коммуникационную группу для противодействия российской дезинформации и поддержки Украины в информационном пространстве в условиях полномасштабного вторжения рф.

Война •   •  1472 просмотра
США вместе с Польшей создают группу для помощи Украине противостоять дезинформации кремля

Украина и Словакия упрощают открытие международных автобусных маршрутов

Украина и Словакия договорились упростить процедуру открытия международных автобусных маршрутов между двумя странами, отменив требование к перевозчикам иметь паритетного партнера из другой страны.

Общество •   •  1162 просмотра
Украина и Словакия упрощают открытие международных автобусных маршрутов

Биткоин зафиксировался на ценовой отметке в 69 тысяч долларов

Сейчас биткоин слегка вырос, достигнув 69 534,4 доллара, тогда как трейдеры ждут заседания ФРС, которое может повлиять на дальнейшую динамику стоимости.

Экономика •   •  2252 просмотра
Биткоин зафиксировался на ценовой отметке в 69 тысяч долларов

Выборы в ЕС: оновлено распределение мест в Европарламенте на основе предварительных результатов

В новом составе Европарламента, основанном на предыдущих результатах, Европейская народная партия является крупнейшей группой с 185 местами, за ней следуют социалисты и демократы со 137 местами, "обновить Европу" с 79 местами и другие группы.

Новости Мира •   •  2274 просмотра
Выборы в ЕС: оновлено распределение мест в Европарламенте на основе предварительных результатов

В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских обстрелов повреждено более 1600 объектов медучреждений

С начала российского вторжения в Украину более 1600 медицинских учреждений были повреждены в результате вражеских атак.

Война •   •  3766 просмотра
В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских обстрелов повреждено более 1600 объектов медучреждений

В этом месяце путин может посетить Северную Корею и Вьетнам - СМИ

Президент РФ Владимир Путин может посетить Северную Корею, а затем Вьетнам в ближайшие недели. Официально дать пока не утверждении, однако предварительно визит во Вьетнам запланирован на 19-20 июня.

Новости Мира •   •  2870 просмотра
В этом месяце путин может посетить Северную Корею и Вьетнам - СМИ

Украинцы завоевали серебро на чемпионате мира по современному пятиборью

Александр Товкай и Максим Агаришев из Украины завоевали серебряные медали в мужской эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью в Чжэнчжоу, Китай.

спорт •   •  3022 просмотра
Украинцы завоевали серебро на чемпионате мира по современному пятиборью

Спрос населения на валюту вырос до рекордного показателя - данные НБУ

В мае 2024 года украинцы установили рекордный показатель покупки наличной валюты в эквиваленте 2 2,24 млрд долларов, что на 1,04 млрд долларов превысило ее продажу.

Экономика •   •  3662 просмотра
Спрос населения на валюту вырос до рекордного показателя - данные НБУ

"Украинскую книжную полочку" можно найти уже в 50 странах: к проекту присоединилась Коста-Рика

Коста-Рика стала 50-й страной, присоединившейся к проекту первой леди Украины "Украинская книжная полочка". Национальной библиотеке в городе Сан-Хосе передадут около 20 книг различных отечественных авторов на украинском, испанском и английском языках. Это первая украинская книжная полочка в Центральной Америке.

Общество •   •  4207 просмотра
"Украинскую книжную полочку" можно найти уже в 50 странах: к проекту присоединилась Коста-Рика

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Известный мариупольский ресторан "Культ" подозревается в работе на оккупированной Россией территории, но киевский филиал опровергает информацию.

Общество •   •  28801 просмотра
Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию