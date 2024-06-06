Террористическая страна распространяет фейки о мобилизации в Украине, заявляя о дискриминации определенных общественных групп. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

Пропагандистские российские Telegram-каналы распространяют дезинформацию о том, что" киевский режим "использует национальные меньшинства как" пушечное мясо " во время мобилизации. Они утверждают, что любое сопротивление этой мобилизации жестоко подавляется военкомами.

На самом деле, рф пытается сорвать мобилизационную кампанию, которая сейчас продолжается в Украине. В своем арсенале пропаганда использует фейковые новости о якобы дискриминации определенных общественных групп со стороны Киева.

Заметим, что привлечение граждан к выполнению воинского долга происходит равномерно, без учета региональной, национальной, религиозной или любой другой принадлежности человека.

Распространяя подобные фейки, враг пытается разжечь ощущение несправедливости в украинском обществе и спровоцировать внутреннюю вражду.

рф распространяет "новость" о прибытии войск НАТО в Украину