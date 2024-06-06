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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
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С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

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В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

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Потребность в военных медиках велика - Минобороны

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4 июня 2024, 06:04  •  187850 просмотра

рф распространяет дезинформацию о мобилизации в Украине, дискриминируя нацменьшинства

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о том, что Украина дискриминирует нацменьшинства во время мобилизации, чтобы сорвать мобилизационную кампанию и разжечь внутреннюю вражду.

Война •   •  1371 просмотра
рф распространяет дезинформацию о мобилизации в Украине, дискриминируя нацменьшинства

Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины проинформировали об активности тактической авиации противника в юго-восточном направлении.

Война •   •  2634 просмотра
Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

Израиль нанес авиаудар по базе КАМАЗ в школе ООН в Газе, погибли 27 человек

Израиль нанес авиаудар по школе ОН в Газе, которая использовалась в качестве базы ХАМАС, в результате чего, по словам официальных лиц ХАМАС, погибли по меньшей мере 27 человек и десятки получили ранения.

Новости Мира •   •  3124 просмотра
Израиль нанес авиаудар по базе КАМАЗ в школе ООН в Газе, погибли 27 человек

Украинская "Дия" получила серебряную кнопку YouTube

Украинский цифровой сервис "Дия" получил серебряную кнопку YouTube.

Технологии •   •  3452 просмотра
Украинская "Дия" получила серебряную кнопку YouTube

Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico

Украина давит на США и другие страны, чтобы они активизировали подготовку пилотов F16 перед передачей этих самолетов в Киев.

Война •   •  6695 просмотра
Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico

Французская полиция задержала гражданина Украины и рф со взрывчаткой в отеле

26-летний мужчина с двойным гражданством Украины и рф был арестован во Франции после взрыва в гостиничном номере недалеко от парижского аэропорта, где полиция обнаружила материалы для изготовления взрывчатки.

Криминал и ЧП •   •  6259 просмотра
Французская полиция задержала гражданина Украины и рф со взрывчаткой в отеле

В результате атака беспилотника на российскую нефтебазу в белгородской области загорелся резервуар

Беспилотник-камикадзе атаковал нефтебазу в белгородской области рф, вызвав возгорание резервуара, которое было погашено пожарными, с некоторым материальным ущербом, но без сообщений о жертвах.

Война •   •  6986 просмотра
В результате атака беспилотника на российскую нефтебазу в белгородской области загорелся резервуар

Полиция разоблачила мошенничество: Ривненчанка обманула одесских продавцов обуви более чем на 700 тысяч гривен

25-летняя жительница Ровенской области обманула одесских продавцов обуви более чем на 700 тысяч гривен, используя поддельные платежные квитанции для получения бесплатной обуви в течение 4 месяцев.

Общество •   •  7318 просмотра
Полиция разоблачила мошенничество: Ривненчанка обманула одесских продавцов обуви более чем на 700 тысяч гривен

Глава НЭК "Укрэнерго" раскрывает: почему выключают свет на разное время в разных регионах Украины?

Продолжительность отключений электроэнергии в разных регионах Украины различается из-за особенностей структуры потребления и критической инфраструктуры в каждом регионе, при этом в таких регионах, как Днепропетровск, отключение электроэнергии происходит реже, чем в регионах с большим количеством жилых домов и небольшими потребительскими нагрузками, таких как Закарпатье.

Общество •   •  8438 просмотра
Глава НЭК "Укрэнерго" раскрывает: почему выключают свет на разное время в разных регионах Украины?

В российском новошахтинске на нефтеперерабатывающем заводе загорелся пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в российском городе новошахтинск ростовской области вспыхнул пожар после того, как были слышны взрывы, указывающие на возможную активность противовоздушной обороны.

Война •   •  8494 просмотра
В российском новошахтинске на нефтеперерабатывающем заводе загорелся пожар