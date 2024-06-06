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рф распространяет дезинформацию о мобилизации в Украине, дискриминируя нацменьшинства
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Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины проинформировали об активности тактической авиации противника в юго-восточном направлении.
Израиль нанес авиаудар по базе КАМАЗ в школе ООН в Газе, погибли 27 человек
Израиль нанес авиаудар по школе ОН в Газе, которая использовалась в качестве базы ХАМАС, в результате чего, по словам официальных лиц ХАМАС, погибли по меньшей мере 27 человек и десятки получили ранения.
Украинская "Дия" получила серебряную кнопку YouTube
Украинский цифровой сервис "Дия" получил серебряную кнопку YouTube.
Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico
Украина давит на США и другие страны, чтобы они активизировали подготовку пилотов F16 перед передачей этих самолетов в Киев.
Французская полиция задержала гражданина Украины и рф со взрывчаткой в отеле
26-летний мужчина с двойным гражданством Украины и рф был арестован во Франции после взрыва в гостиничном номере недалеко от парижского аэропорта, где полиция обнаружила материалы для изготовления взрывчатки.
В результате атака беспилотника на российскую нефтебазу в белгородской области загорелся резервуар
Беспилотник-камикадзе атаковал нефтебазу в белгородской области рф, вызвав возгорание резервуара, которое было погашено пожарными, с некоторым материальным ущербом, но без сообщений о жертвах.
Полиция разоблачила мошенничество: Ривненчанка обманула одесских продавцов обуви более чем на 700 тысяч гривен
25-летняя жительница Ровенской области обманула одесских продавцов обуви более чем на 700 тысяч гривен, используя поддельные платежные квитанции для получения бесплатной обуви в течение 4 месяцев.
Глава НЭК "Укрэнерго" раскрывает: почему выключают свет на разное время в разных регионах Украины?
Продолжительность отключений электроэнергии в разных регионах Украины различается из-за особенностей структуры потребления и критической инфраструктуры в каждом регионе, при этом в таких регионах, как Днепропетровск, отключение электроэнергии происходит реже, чем в регионах с большим количеством жилых домов и небольшими потребительскими нагрузками, таких как Закарпатье.
В российском новошахтинске на нефтеперерабатывающем заводе загорелся пожар
На нефтеперерабатывающем заводе в российском городе новошахтинск ростовской области вспыхнул пожар после того, как были слышны взрывы, указывающие на возможную активность противовоздушной обороны.