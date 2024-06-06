рф поширює дезінформацію про мобілізацію в Україні, дискримінуючи нацменшини
Київ • УНН
Російська пропаганда поширює дезінформацію про те, що Україна дискримінує нацменшини під час мобілізації, щоб зірвати мобілізаційну кампанію і розпалити внутрішню ворожнечу.
Терористична країна поширює фейки про мобілізацію в Україні, заявляючи про дискримінацію певних суспільних груп. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН.
Деталі
Пропагандистські російські Telegram-канали поширюють дезінформацію про те, що "київський режим" використовує національні меншини як "гарматне м'ясо" під час мобілізації. Вони стверджують, що будь-який супротив цій мобілізації жорстоко придушується військкомами.
Насправді, рф намагається зірвати мобілізаційну кампанію, яка нині триває в Україні. У своєму арсеналі пропаганда використовує фейкові новини про нібито дискримінацію певних суспільних груп з боку Києва.
Зауважимо, що залучення громадян до виконання військового обов’язку відбувається рівномірно, без урахування регіональної, національної, релігійної чи будь-якої іншої приналежності людини.
Поширюючи подібні фейки, ворог намагається розпалити відчуття несправедливості в українському суспільстві та спровокувати внутрішню ворожнечу.
рф поширює "новину" про прибуття військ НАТО в Україну08.03.24, 00:56 • 30972 перегляди