рф поширює "новину" про прибуття військ НАТО в Україну
Київ • УНН
російські ЗМІ поширюють фейкову інформацію про прибуття двох полків НАТО в Україну, беручи за основу заяви президента Франції Макрона. Проте офіційні представники НАТО та країн-членів заперечують такі наміри, а Україна не зверталася за військовою допомогою.
У рф поширюється новина про прибуття 2 полків НАТО в Україну. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
Деталі
За інформацією, російське медіа поширює фейкову інформацію про прибуття двох полків НАТО в Україну.
Пропагандистські джерела використовують войовничі заяви президента Франції Макрона як підставу для ствердження готовності блоку вводити війська.
Утім, правда виявилася іншою: Макрон висловив лише ідеї та думки, не підтверджені остаточним рішенням.
Офіційні представники НАТО та країни-члени блоку вже заперечили такі наміри.
Крім того, уряд України також не звертався до партнерів із проханням про допомогу військовими силами.
Так, іноземні громадяни надають допомогу Україні у вигляді активного опору, але виключно у ролі добровольців - як бійців (Іноземний легіон) або інструкторів (Trident Defense Initiative). Проте важливо зауважити, що вони не є представниками Альянсу на території України.
Додамо
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рф поширює фейк, де нібито українські бійці розстріляли росіян, які намагалися здатися в полон29.02.24, 13:22 • 24581 перегляд