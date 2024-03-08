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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф распространяет "новость" о прибытии войск НАТО в Украину

рф распространяет "новость" о прибытии войск НАТО в Украину

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 22:56  •  4291 просмотра

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российские СМИ распространяют фейковую информацию о прибытии двух полков НАТО в Украину, беря за основу заявления президента Франции Макрона. Однако официальные представители НАТО и стран-членов отрицают такие намерения, а Украина не обращалась за военной помощью.

В рф распространяется новость о прибытии 2 полков НАТО в Украину. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

По информации, российское медиа распространяет фейковую информацию о прибытии двух полков НАТО в Украину.

Пропагандистские источники используют воинственные заявления президента Франции Макрона как основание для утверждения готовности блока вводить войска.

Впрочем, правда оказалась другой: Макрон высказал лишь идеи и мысли, не подтвержденные окончательным решением.

Официальные представители НАТО и страны-члены блока уже отрицают такие намерения.

Кроме того, правительство Украины также не обращалось к партнерам с просьбой о помощи военными силами.

Да, иностранные граждане оказывают помощь Украине в виде активного сопротивления, но исключительно в роли добровольцев - в качестве бойцов (Иностранный легион) или инструкторов (Trident Defense Initiative). Однако важно заметить, что они не являются представителями Альянса на территории Украины.

Добавим

Ранее МИД Франции опроверг российский фейк о гибели 60 "французских наемников" в Харькове 16 января 2024 года.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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