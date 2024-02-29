рф распространяет фейк, где якобы украинские бойцы расстреляли россиян, которые пытались сдаться в плен

российские Telegram-каналы распространяют в сети фейковое видео, на котором украинские защитники якобы расстреляли вражеских боевиков, которые пытались сдаться в плен. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, пишет УНН.

Детали

На видео которое распространяют российские Telegram-каналы показано, что якобы бойцы 3 ОШБр расстреляли в окопе россиян, которые хотели сдаться в плен.

Ролик - очевидная постановка. Это выдает и неестественный украинский актеров-"бойцов", и то, что "убитый" неожиданно зашевелился, - говорится в сообщении.

Отмечается, что такими видео пропагандисты продолжают разжигать ненависть и призывать российских военных без раздумий убивать каждого украинца, даже безоружного.

Напомним

18 февраля российские военные во время наступления на поселок Роботино Запорожской области захватили часть крупного опорного пункта и расстреляли украинских военнопленных.