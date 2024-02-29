рф распространяет фейк, где якобы украинские бойцы расстреляли россиян, которые пытались сдаться в плен
российские Telegram-каналы распространяют фейковое видео, где украинские солдаты якобы расстреливают россиян, которые пытаются сдаться в плен.
Культура и туризм в Украине потеряли из-за войны более 19,6 миллиарда долларов - Шмыгаль
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, культурный и туристический секторы Украины потеряли более $19,6 млрд из-за войны.
В Мариуполе прогремела серия громких взрывов - Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, сообщил советник городского головы.
В российском сочи перевернулся "Панцирь-С1": видео
Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" перевернулся во время сопровождения полицией в сочи, россия.
Трамп планирует встретиться с премьером Венгрии Орбаном в Мар-а-Лаго 8 марта - Bloomberg
Бывший президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на следующей неделе в Мар-а-Лаго.
"Не могут бороться с голыми руками": Сикорский призвал Запад предоставить Украине боеприпасы
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад срочно предоставить Украине боеприпасы, поскольку ВСУ храбро воюют против России, но не имеют необходимого вооружения.
Темпы восстановления украинских энергообъектов не отстают от попыток врага навредить - глава Госэнергонадзора
Энергосистема Украины остается надежной, несмотря на российские атаки, благодаря усилению противовоздушной обороны, масштабным ремонтам энергетических объектов и изменению тактики россии на более целенаправленные удары.
рф за сутки атаковала около сотни объектов инфраструктуры в 10 областях Украины - отчет
Российские войска обстреляли 10 областей Украины, атаковав 72 населенных пункта и 99 объектов инфраструктуры.
"Прекрасно отработанная операция" - ГУР об ударе по скоплению российских сил в Еленовке
Украинские войска нанесли ракетный удар по сосредоточению российских войск в Еленовке Донецкой области, уничтожив 19 оккупантов.
Украина вернула из ВОТ еще пять детей
Еще пятеро украинских детей в возрасте от 4 до 16 лет были возвращены с оккупированных территорий в Херсонской области.