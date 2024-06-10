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США разом із Польщею створюють групу для допомоги Україні протистояти дезінформації кремля

США разом із Польщею створюють групу для допомоги Україні протистояти дезінформації кремля

Київ • УНН

 • 21658 перегляди

США та Польща створюють Українську комунікаційну групу для протидії російській дезінформації та підтримки України в інформаційному просторі в умовах повномасштабного вторгнення рф.

Сполучені Штати у понеділок оголосили, що у столиці Польщі організують групу, щоб допомогти сусідній Україні протистояти російській дезінформації, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Центр глобальної взаємодії Держдепартаменту США (Global Engagement Center), який займається виявленням дезінформації з боку тих, кого вважає ворожими державами, заявив у своїй заяві, що США та Польща спільно створили Українську комунікаційну групу, "щоб підтримати Україну в боротьбі з агресією росії в інформаційному просторі".

Польські чиновники дедалі частіше заявляють, що Польща також є об'єктом диверсій та інших підривних заходів із боку російських спецслужб.

Польща є членом НАТО на східному фронті Альянсу. Вона, як зазначає видання, стала хабом для постачання західної зброї до України. А також стала місцем притулку для значної кількості українців, які втекли від повномасштабного вторгнення рф, яке розпочалося у лютому 2022 року.

Держдепартамент США заявив, що нова група об'єднає союзників, щоб "координувати обмін повідомленнями, сприяти точному висвітленню повномасштабного вторгнення росії, посилювати голоси українців та викривати кремлівські маніпуляції інформацією".

У заяві стверджується, що кремль "неодноразово використовує брехню та маніпуляції, щоб просувати неправдиві приводи для свого невиправданого вторгнення, заплутувати свої військові цілі та намагатися зруйнувати всесвітню солідарність з українським народом".

рф поширює дезінформацію про мобілізацію в Україні, дискримінуючи нацменшини06.06.24, 05:46 • 25290 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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