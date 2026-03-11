Німеччина посилила контроль за "тіньовим флотом" рф у Північному та Балтійському морях

Північне та Балтійське моря опинилися під посиленим контролем Німеччини через активність танкерів "тіньового флоту" рф. Федеральна поліція ФРН відстежує рух суден у винятковій економічній зоні до 370 км від узбережжя, діючи у межах міжнародного права. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Так у МВС ФРН відповіли на запит DW щодо того, чи можлива операція Німеччини з силового захоплення танкерів "тіньового флоту" Росії у відкритому морі - подібні операції вже здійснили США, Швеція та Бельгія. У МВС повідомили, що посилили контроль у винятковій економічній зоні (ВЕЗ) Німеччини, тобто до 370 км від узбережжя.

Федеральна поліція зараз посилює контроль за судноплавством у Північному та Балтійському морях з урахуванням оцінки ситуації та ризиків, проведеної органами безпеки. При цьому федеральна поліція спостерігає й за суднами у німецькій ВЕЗ, які належать до так званого "тіньового флоту" - заявили у МВС.

У січні США, а в лютому - Швеція та Бельгія почали захоплювати танкери "тіньового флоту". Силовики висаджувалися на борти з вертольота й брали судна під контроль. Німеччина таких операцій не проводила. У січні 2025 року влада ФРН взяла під контроль танкер Eventin із нафтою рф, який дрейфував у Балтійському морі. Його відбуксирували до берега, вантаж конфіскували, а судно арештували. Пізніше німецький суд поставив це рішення під сумнів. Німеччина також перевіряла кілька пов’язаних із РФ танкерів, але згодом їх відпускала.

У МВС ФРН прямо не відповіли, чи можливе силове захоплення танкерів РФ, заявивши, що діють відповідно до міжнародного права. "Така міра, як, наприклад, заборона заходу у німецькі прибережні води, залежить від конкретних обставин кожного окремого випадку", — повідомили там.

У січні 2026 року німецькі ЗМІ повідомили, що ФРН почала забороняти суднам РФ заходити у свої територіальні води. При цьому у німецькій державній Службі безпеки судноплавства пояснювали DW, що не мають права зупиняти танкери, які проходять повз узбережжя Німеччини у міжнародних водах.

Нагадаємо

1 березня бельгійські збройні сили за підтримки французьких сил оборони затримали танкер російського тіньового флоту. Операція отримала назву "Синій порушник".

