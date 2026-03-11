Германия усилила контроль за «теневым флотом» РФ в Северном и Балтийском морях

Северное и Балтийское моря оказались под усиленным контролем Германии из-за активности танкеров "теневого флота" РФ. Федеральная полиция ФРГ отслеживает движение судов в исключительной экономической зоне до 370 км от побережья, действуя в рамках международного права. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Так в МВД ФРГ ответили на запрос DW относительно того, возможна ли операция Германии по силовому захвату танкеров "теневого флота" России в открытом море - подобные операции уже осуществили США, Швеция и Бельгия. В МВД сообщили, что усилили контроль в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии, то есть до 370 км от побережья.

Федеральная полиция сейчас усиливает контроль за судоходством в Северном и Балтийском морях с учетом оценки ситуации и рисков, проведенной органами безопасности. При этом федеральная полиция наблюдает и за судами в немецкой ИЭЗ, которые относятся к так называемому "теневому флоту" - заявили в МВД.

В январе США, а в феврале - Швеция и Бельгия начали захватывать танкеры "теневого флота". Силовики высаживались на борта с вертолета и брали суда под контроль. Германия таких операций не проводила. В январе 2025 года власти ФРГ взяли под контроль танкер Eventin с нефтью РФ, который дрейфовал в Балтийском море. Его отбуксировали к берегу, груз конфисковали, а судно арестовали. Позже немецкий суд поставил это решение под сомнение. Германия также проверяла несколько связанных с РФ танкеров, но впоследствии их отпускала.

В МВД ФРГ прямо не ответили, возможен ли силовой захват танкеров РФ, заявив, что действуют в соответствии с международным правом. "Такая мера, как, например, запрет захода в немецкие прибрежные воды, зависит от конкретных обстоятельств каждого отдельного случая", — сообщили там.

В январе 2026 года немецкие СМИ сообщили, что ФРГ начала запрещать судам РФ заходить в свои территориальные воды. При этом в немецкой государственной Службе безопасности судоходства объясняли DW, что не имеют права останавливать танкеры, проходящие мимо побережья Германии в международных водах.

Напомним

1 марта бельгийские вооруженные силы при поддержке французских сил обороны задержали танкер российского теневого флота. Операция получила название "Синий нарушитель".

Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф