Бельгія затримала танкер російського тіньового флоту - міністр оборони Тео Франкен

Фото: x.com/FranckenTheo

У Бельгії затримали танкер російського тіньового флоту. Про це повідомив у соцмережі "Х" міністр оборони країни Тео Франкен, передає УНН.

Деталі

Впродовж останніх кількох годин наші збройні сили за підтримки французьких сил оборони вийшли на борт нафтового танкера, що належить російському тіньовому флоту - йдеться в дописі.

Операція отримала назву "Синій порушник", додав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський подякував Канаді і прем'єру Марку Карні за новий пакет оборонної підтримки та санкційний пакет проти 100 суден російського тіньового флоту.