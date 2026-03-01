Бельгія затримала танкер російського тіньового флоту - міністр оборони Тео Франкен
Бельгійські збройні сили за підтримки французьких сил оборони затримали танкер російського тіньового флоту. Операція отримала назву "Синій порушник".
У Бельгії затримали танкер російського тіньового флоту. Про це повідомив у соцмережі "Х" міністр оборони країни Тео Франкен, передає УНН.
Впродовж останніх кількох годин наші збройні сили за підтримки французьких сил оборони вийшли на борт нафтового танкера, що належить російському тіньовому флоту
Операція отримала назву "Синій порушник", додав він.
Президент України Володимир Зеленський подякував Канаді і прем'єру Марку Карні за новий пакет оборонної підтримки та санкційний пакет проти 100 суден російського тіньового флоту.