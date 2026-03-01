$43.210.00
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 28102 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 43500 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 51690 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 60549 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 46811 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 50239 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 51522 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 57320 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 50727 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Бельгія затримала танкер російського тіньового флоту - міністр оборони Тео Франкен

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Бельгійські збройні сили за підтримки французьких сил оборони затримали танкер російського тіньового флоту. Операція отримала назву "Синій порушник".

Бельгія затримала танкер російського тіньового флоту - міністр оборони Тео Франкен
Фото: x.com/FranckenTheo

У Бельгії затримали танкер російського тіньового флоту. Про це повідомив у соцмережі "Х" міністр оборони країни Тео Франкен, передає УНН.

Деталі

Впродовж останніх кількох годин наші збройні сили за підтримки французьких сил оборони вийшли на борт нафтового танкера, що належить російському тіньовому флоту

- йдеться в дописі.

Операція отримала назву "Синій порушник", додав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський подякував Канаді і прем'єру Марку Карні за новий пакет оборонної підтримки та санкційний пакет проти 100 суден російського тіньового флоту.

Євген Устименко

