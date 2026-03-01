Бельгия задержала танкер российского теневого флота - министр обороны Тео Франкен
Киев • УНН
Бельгийские вооруженные силы при поддержке французских сил обороны задержали танкер российского теневого флота. Операция получила название "Синий нарушитель".
Фото: x.com/FranckenTheo
В Бельгии задержали танкер российского теневого флота. Об этом сообщил в соцсети "Х" министр обороны страны Тео Франкен, передает УНН.
Подробности
В течение последних нескольких часов наши вооруженные силы при поддержке французских сил обороны вышли на борт нефтяного танкера, принадлежащего российскому теневому флоту
Операция получила название "Синий нарушитель", добавил он.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Канаду и премьера Марка Карни за новый пакет оборонной поддержки и санкционный пакет против 100 судов российского теневого флота.