Бельгия задержала танкер российского теневого флота - министр обороны Тео Франкен

Фото: x.com/FranckenTheo

В Бельгии задержали танкер российского теневого флота. Об этом сообщил в соцсети "Х" министр обороны страны Тео Франкен, передает УНН.

Подробности

В течение последних нескольких часов наши вооруженные силы при поддержке французских сил обороны вышли на борт нефтяного танкера, принадлежащего российскому теневому флоту - говорится в сообщении.

Операция получила название "Синий нарушитель", добавил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Канаду и премьера Марка Карни за новый пакет оборонной поддержки и санкционный пакет против 100 судов российского теневого флота.