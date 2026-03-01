Бельгия задержала танкер российского теневого флота - министр обороны Тео Франкен

$43.210.00
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 19197 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 31603 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 46472 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 54484 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 62421 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 47745 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 50862 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 52190 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 57982 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
Графики отключений электроэнергии
ФБР перевело контртеррористические подразделения в состояние повышенной готовности из-за угрозы мести со стороны Ирана28 февраля, 23:00 • 10165 просмотра
Посланник Ирана в ООН заявил о неизбежных ударах по военным базам США в ответ на агрессию1 марта, 02:00 • 8442 просмотра
В Иране сформировали временный совет для управления страной после гибели Верховного лидера04:37 • 17525 просмотра
Эскалация в Иране провоцирует крупнейший кризис на мировом рынке газа с 2022 года05:21 • 6742 просмотра
Афганистан открыл огонь по пакистанским самолетам над Кабулом06:01 • 11071 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 57714 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 61962 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 52230 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 55955 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 56730 просмотра
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 31125 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 30313 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 29309 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 29097 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 29713 просмотра
Бельгия задержала танкер российского теневого флота - министр обороны Тео Франкен

Киев • УНН

 • 2362 просмотра

Бельгийские вооруженные силы при поддержке французских сил обороны задержали танкер российского теневого флота. Операция получила название "Синий нарушитель".

Бельгия задержала танкер российского теневого флота - министр обороны Тео Франкен
Фото: x.com/FranckenTheo

В Бельгии задержали танкер российского теневого флота. Об этом сообщил в соцсети "Х" министр обороны страны Тео Франкен, передает УНН.

Подробности

В течение последних нескольких часов наши вооруженные силы при поддержке французских сил обороны вышли на борт нефтяного танкера, принадлежащего российскому теневому флоту

- говорится в сообщении.

Операция получила название "Синий нарушитель", добавил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Канаду и премьера Марка Карни за новый пакет оборонной поддержки и санкционный пакет против 100 судов российского теневого флота.

Евгений Устименко

Новости Мира
Санкции
Война в Украине
Марк Карни
Канада
Франция
Бельгия
Владимир Зеленский