Канада запровадила санкції проти 100 суден російського тіньового флоту - Зеленський подякував Карні
Київ • УНН
Президент Зеленський подякував Канаді та прем'єру Марку Карні за новий пакет оборонної підтримки. Також запроваджено санкції проти 100 суден російського тіньового флоту.
Президент України Володимир Зеленський подякував Канаді і прем'єру Марку Карні за новий пакет оборонної підтримки та санкційний пакет проти 100 суден російського тіньового флоту, передає УНН.
Дякую Марку Карні й Канаді за новий пакет оборонної підтримки для України на два роки вартістю 2 мільярди канадських доларів. Це важливий внесок у нашу здатність боротися за нашу державу та захищати життя
Глава держави додав, що Україна цінує "новий санкційний пакет, спрямований проти 100 суден російського тіньового флоту".
Це зменшує російські доходи, що їх використовують для фінансування війни, і підвищує шанси на успіх дипломатії. Дякую за підтримку з перших днів повномасштабної війни
Нагадаємо
Канада виділяє $1,46 млрд на військові потреби України та передає понад 400 одиниць броньованої техніки. Також Оттава спрямовує $20 млн на відновлення енергетичної інфраструктури та запроваджує санкції проти російського "тіньового флоту".