Канада ввела санкции против 100 судов российского теневого флота - Зеленский поблагодарил Карни
Киев • УНН
Президент Зеленский поблагодарил Канаду и премьера Марка Карни за новый пакет оборонной поддержки. Также введены санкции против 100 судов российского теневого флота.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Канаду и премьера Марка Карни за новый пакет оборонной поддержки и санкционный пакет против 100 судов российского теневого флота, передает УНН.
Благодарю Марка Карни и Канаду за новый пакет оборонной поддержки для Украины на два года стоимостью 2 миллиарда канадских долларов. Это важный вклад в нашу способность бороться за наше государство и защищать жизнь
Глава государства добавил, что Украина ценит "новый санкционный пакет, направленный против 100 судов российского теневого флота".
Это уменьшает российские доходы, которые они используют для финансирования войны, и повышает шансы на успех дипломатии. Спасибо за поддержку с первых дней полномасштабной войны
Напомним
Канада выделяет $1,46 млрд на военные нужды Украины и передает более 400 единиц бронированной техники. Также Оттава направляет $20 млн на восстановление энергетической инфраструктуры и вводит санкции против российского "теневого флота".