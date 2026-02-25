$43.260.03
50.970.04
ukenru
12:46 • 1562 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 4270 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 10894 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 13991 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 19796 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 18361 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 17039 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 21900 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 28259 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 22940 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
Эксклюзивы
Канада ввела санкции против 100 судов российского теневого флота - Зеленский поблагодарил Карни

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Президент Зеленский поблагодарил Канаду и премьера Марка Карни за новый пакет оборонной поддержки. Также введены санкции против 100 судов российского теневого флота.

Канада ввела санкции против 100 судов российского теневого флота - Зеленский поблагодарил Карни

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Канаду и премьера Марка Карни за новый пакет оборонной поддержки и санкционный пакет против 100 судов российского теневого флота, передает УНН.

Благодарю Марка Карни и Канаду за новый пакет оборонной поддержки для Украины на два года стоимостью 2 миллиарда канадских долларов. Это важный вклад в нашу способность бороться за наше государство и защищать жизнь 

- сообщил Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина ценит "новый санкционный пакет, направленный против 100 судов российского теневого флота".

Это уменьшает российские доходы, которые они используют для финансирования войны, и повышает шансы на успех дипломатии. Спасибо за поддержку с первых дней полномасштабной войны 

- сообщил Зеленский.

Напомним

Канада выделяет $1,46 млрд на военные нужды Украины и передает более 400 единиц бронированной техники. Также Оттава направляет $20 млн на восстановление энергетической инфраструктуры и вводит санкции против российского "теневого флота".

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика