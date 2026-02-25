Канада ввела санкции против 100 судов российского теневого флота - Зеленский поблагодарил Карни

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Канаду и премьера Марка Карни за новый пакет оборонной поддержки и санкционный пакет против 100 судов российского теневого флота, передает УНН.

Благодарю Марка Карни и Канаду за новый пакет оборонной поддержки для Украины на два года стоимостью 2 миллиарда канадских долларов. Это важный вклад в нашу способность бороться за наше государство и защищать жизнь

Глава государства добавил, что Украина ценит "новый санкционный пакет, направленный против 100 судов российского теневого флота".

Это уменьшает российские доходы, которые они используют для финансирования войны, и повышает шансы на успех дипломатии. Спасибо за поддержку с первых дней полномасштабной войны