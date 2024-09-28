Терористична країна поширює фейк про депортацію українців з Польщі на фронт
Київ • УНН
російські ЗМІ поширюють дезінформацію про примусову депортацію українців призовного віку з Польщі на фронт. Це частина кремлівської пропаганди, яка не має документальних підтверджень.
російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що Польща оголосила про примусову депортацію українців призовного віку безпосередньо на фронт. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН.
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За їх словами, тих, хто відмовляється виїжджати, нібито планують відправляти силою.
Втім, ці фейки є частиною кремлівської пропаганди, яка не має жодних документальних підтверджень. Жодні офіційні джерела не підтверджують цю інформацію, і вона базується виключно на коментарях російських експертів, відомих своєю тенденцією до спотворення фактів.
Ця кампанія спрямована на підрив довіри українців до своєї держави та формування негативного іміджу Польщі, яка підтримує Україну під час війни. Схожі фейки вже поширювалися раніше, зокрема на початку вересня, коли російські Telegram-канали посилалися на статтю в Rzeczpospolita. Проте в цій статті йшлося про депортацію осіб, причетних до незаконних схем на кордоні, а не про всіх українців.
Депортація українських громадян може відбуватися лише за умови, якщо Україна видасть міжнародний ордер. Наразі не існує правових підстав для примусової депортації українців, які прибули до Європейського Союзу під час війни.
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