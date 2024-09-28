Террористическая страна распространяет фейк о депортации украинцев из Польши на фронт

российские СМИ распространяют информацию о том, что Польша объявила о принудительной депортации украинцев призывного возраста непосредственно на фронт. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

По их словам, тех, кто отказывается выезжать, якобы планируют отправлять силой.

Впрочем, эти фейки являются частью кремлевской пропаганды, которая не имеет никаких документальных подтверждений. Никакие официальные источники не подтверждают эту информацию, и она базируется исключительно на комментариях российских экспертов, известных своей тенденцией к искажению фактов.

Эта кампания направлена на подрыв доверия украинцев к своему государству и формирование негативного имиджа Польши, которая поддерживает Украину во время войны. Похожие фейки уже распространялись ранее, в частности в начале сентября, когда российские Telegram-каналы ссылались на статью в Rzeczpospolita. Однако в этой статье речь шла о депортации лиц, причастных к незаконным схемам на границе, а не обо всех украинцах.

Депортация украинских граждан может происходить только при условии, если Украина выдаст международный ордер. Сейчас не существует правовых оснований для принудительной депортации украинцев, прибывших в Европейский Союз во время войны.

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