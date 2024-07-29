В парке Дельменхорста молния ударила в дерево, под которым пряталась семья из 8 человек. 14-летняя девочка умерла, ее 5-летний брат получил серьезные травмы.
В Нижней Саксонии, что в Германии, молния попала в дерево, под которым от непогоды пряталась целая семья. 14-летняя девочка умерла. Ее пятилетний брат получил серьезные травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Инцидент произошел неделю назад в парке города Дельменхорст.
Когда разразилась гроза, семья укрылась от дождя под деревом высотой около 20 метров.
Врачи скорой помощи на месте реанимировали детей, а затем на спасательных вертолетах доставили их в ближайшие больницы.
Впрочем 14-летняя девочка умерла в больнице. Ее пятилетний брат получил серьезные травмы. Он все еще остается под наблюдением врачей.
Отмечается, что шестеро из восьми членов семьи, включая мать и отца, получили медицинскую помощь и уже вернулись домой.
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