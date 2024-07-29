Из-за штормов и ураганов в Польше погибли два человека, еще двое ранены. Повреждены электросети, эвакуированы скаутские лагеря, на озерах перевернулось 18 лодок. Спасатели совершили более 3500 выездов.
Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате штормов и ураганов, которые обрушились на Польшу в воскресенье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF FM.
Детали
Как сообщается, непогода больше всего бушевала на севере и в центре Польши. Пожарно-спасательные службы осуществили более 3500 выездов для ликвидации нанесенного непогодой ущерба.
В Лодзи сильный ветер повалил дерево на велосипедной дорожке. Ветка упала на 60-летнюю женщину, она скончалась на месте.
Еще один несчастный случай со смертельным исходом произошел на озере Нигоцин в Гижицком районе. Там из-за шторма перевернулась парусная лодка. Всего на озерах страны в результате сильного шторма в воскресенье перевернулось 18 лодок.
Из-за непогоды эвакуировали три скаутских лагеря в Варминско-Мазурском воеводстве.
В воскресенье сила ветра временами превышала 10 градусов по шкале Бофорта, а высота волн - 1,5 метра.
Сильный ветер также повалил линии электропередач. По состоянию 9:00 понедельника без электричества оставались около 30 тысяч потребителей.
Из-за отсутствия электричества повреждены и железнодорожные линии, задерживаются поезда.
Сегодня в Варминско-Мазурском воеводстве снова ожидается сильный ветер. Спасатели призывают не выходить из гаваней в понедельник.
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