Вечером 28 июля на Латвию обрушилась буря, на большей территории страны повалены деревья, оборваны провода, затоплены улицы. Также десятки тысяч людей оказались без света, наблюдаются проблемы с телекоммуникационной связью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Delfi.

Детали

По состоянию на 9 утра 29 июля в центральных районах Латвии выпал рекордный объем осадков. Эвакуация жителей пока не понадобилась: подтоплены отдельные участки дорог, улиц, парков, а также первые этажи зданий и подвалы.

Без электричества около 30 тысяч потребителей. Спасатели получили около 600 вызовов.

Перекрыто или ограничено движение на нескольких шоссе. Нарушено движение поездов и самолетов.

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Как отмечают синоптики, к 05.00 рекордное количество осадков зафиксировано в Калнциемсе - 180 мм или 203% от июльской нормы и 26% от годовой нормы.

Это новый рекорд по осадкам, выпавшим в Латвии. Последний такой был зафиксирован 9 июля 1973 года в Вентспилсе, когда за сутки выпало 160,2 мл осадков.

Также на утро 29 июля рекордное количество осадков выпало в Добеле - 106,4 мл, на третьем месте Рига и Мерсрагс - 86 мл.

Самые сильные порывы ветра зафиксированы в Юрмале, в Добеле (25 м/сек), Даугавгриве (26 м/сек) и в центре Риги (27 м/сек).

Согласно прогнозам, сильные дожди в Земгале и Риге продлятся всю первую половину дня в понедельник. Предполагается, что в Риге может выпасть двухмесячная норма осадков, при этом ожидается сильная буря.

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