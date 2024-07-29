Киев • УНН
В Латвии бушует мощная буря с рекордными осадками. Затоплены улицы, перекрыты дороги, 30 тысяч человек без света. В Риге может выпасть двухмесячная норма осадков, ожидается сильная буря.
Вечером 28 июля на Латвию обрушилась буря, на большей территории страны повалены деревья, оборваны провода, затоплены улицы. Также десятки тысяч людей оказались без света, наблюдаются проблемы с телекоммуникационной связью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Delfi.
Детали
По состоянию на 9 утра 29 июля в центральных районах Латвии выпал рекордный объем осадков. Эвакуация жителей пока не понадобилась: подтоплены отдельные участки дорог, улиц, парков, а также первые этажи зданий и подвалы.
Без электричества около 30 тысяч потребителей. Спасатели получили около 600 вызовов.
Перекрыто или ограничено движение на нескольких шоссе. Нарушено движение поездов и самолетов.
Рижская дума рекомендует рижанам в понедельник оставаться дома.
Как отмечают синоптики, к 05.00 рекордное количество осадков зафиксировано в Калнциемсе - 180 мм или 203% от июльской нормы и 26% от годовой нормы.
Это новый рекорд по осадкам, выпавшим в Латвии. Последний такой был зафиксирован 9 июля 1973 года в Вентспилсе, когда за сутки выпало 160,2 мл осадков.
Также на утро 29 июля рекордное количество осадков выпало в Добеле - 106,4 мл, на третьем месте Рига и Мерсрагс - 86 мл.
Самые сильные порывы ветра зафиксированы в Юрмале, в Добеле (25 м/сек), Даугавгриве (26 м/сек) и в центре Риги (27 м/сек).
Согласно прогнозам, сильные дожди в Земгале и Риге продлятся всю первую половину дня в понедельник. Предполагается, что в Риге может выпасть двухмесячная норма осадков, при этом ожидается сильная буря.
В Австрії кілька міст зачепив блекаут29 июля 2024, 06:42 • 5733 просмотра