В Австрии в воскресенье произошел блэкаут в некоторых частях Вены и Клостернойбурга, на решение проблемы понадобилось более двух часов, сообщает Heute.at, пишет УНН.

Детали

Утром в воскресенье в Вене произошло очередное отключение электроэнергии. Это произошло около 10:26 по местному времени в некоторых частях 19-го микрорайона. От отключений также пострадали районы в соседних Клостернойбурге и Вайдлинге, а также в Вайдлингбасе.

Сначала оператор сети Wiener Netze не смогла предоставить никакой информации о причине сбоя или его продолжительности. Проблему окончательно решили около 13:14. Wiener Netze заявила, что причиной этого стала техническая проблема.

Дополнение

Всего несколько дней назад в Клостернийбурге также были перебои. «Все темно», - сказал тогда один из пострадавших, описывая ситуацию. Причиной и тогда назвали «технический сбой».

В прошлую пятницу в 3-м микрорайоне Вены также произошло массовое отключение электроэнергии. В результате сбоев пострадало около 600 домохозяйств. Менее чем за час Wiener Netze смогли устранить сбой.