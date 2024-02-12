Rheinmetall начал строить завод по производству снарядов: часть из них получит Украина
Киев • УНН
Rheinmetall начинает строительство нового завода по производству боеприпасов в Нижней Саксонии, который будет производить снаряды для самоходных гаубиц, которые будут поставляться в Украину.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начинает строительство нового завода по выпуску боеприпасов в земле Нижняя Саксония. В торжественной церемонии по случаю начала возведения объекта в городе Унтерлюс, приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр обороны страны Борис Писториус и генеральный директор компании Rheinmetall Армин Паппергер. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует закончить строительство в Нижней Саксонии в рекордные сроки уже в 2025 году. Планируется, что фабрика будет производить до 200 тысяч боеприпасов в год, в том числе для самоходных гаубиц, которые поставляются в Украину.
Концерн планирует инвестировать в проект около 300 млн евро и создать 500 новых рабочих мест. По словам Курта Вилкса, бургомистра Унтерлюса, где строится фабрика, местные жители полностью поддерживают проект.
Дополнение
Однако церемония закладки фабрики сопровождалась акцией протеста, которая собрала около 400 человек. В ней приняли участие фермеры, которые пригнали к месту событий сельхозтехнику, требующие улучшения условий труда, а также противники новой политики правительства ФРГ в сфере безопасности.
Напомним
Немецкая компания Rheinmetall получила еще один заказ на поставку в 2025 году нескольких десятков тысяч снарядов различных типов для нужд Вооруженных сил Украины.
Rheinmetall начал строить завод по производству снарядов: часть из них получит Украина
Rheinmetall начинает строительство нового завода по производству боеприпасов в Нижней Саксонии, который будет производить снаряды для самоходных гаубиц, которые будут поставляться в Украину.
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