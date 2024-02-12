Rheinmetall почав будувати завод із виробництва снарядів: частину з них отримає Україна
Київ • УНН
Rheinmetall розпочинає будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів у Нижній Саксонії, який вироблятиме снаряди для самохідних гаубиць, що постачатимуться в Україну.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall розпочинає спорудження нового заводу з випуску боєприпасів у землі Нижня Саксонія. В урочистій церемонії з нагоди початку зведення об'єкта в місті Унтерлюс, взяли участь канцлер ФРН Олаф Шольц, міністр оборони країни Борис Пісторіус і генеральний директор компанії Rheinmetall Армін Папперґер. Про це пеповыдомляэ DW, пише УНН.
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Зазначається, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планує закінчити будівництво у Нижній Саксонії у рекордні терміни вже у 2025 році. Планується, що фабрика вироблятиме до 200 тисяч боєприпасів на рік, у тому числі для самохідних гаубиць, які постачаються в Україну.
Концерн планує інвестувати в проект близько 300 млн євро і створити 500 нових робочих місць. За словами Курта Вілкса, бургомістра Унтерлюса, де будується фабрика, місцеві жителі повністю підтримують проект.
Доповнення
Проте церемонія закладення фабрики супроводжувалася акцією протесту, яка зібрала близько 400 осіб. У ній взяли участь фермери, які пригнали до місця подій сільгосптехніку, які вимагають покращення умов праці, а також противники нової політики уряду ФРН у сфері безпеки.
Нагадаємо
Німецька компанія Rheinmetall отримала ще одне замовлення на постачання у 2025 році декількох десятків тисяч снарядів різних типів для потреб Збройних сил України.