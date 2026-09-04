В Германии с начала года расследуют 165 диверсий, с подозрениями москвы

В Германии власти зарегистрировали 165 предполагаемых случаев диверсий с начала 2026 года. Среди них — манипуляции с линиями электропередачи и железнодорожными путями, а также спланированные поджоги. Часто используются "одноразовые агенты", однако подозревается, что за этими инцидентами стоит москва. Об этом свидетельствуют исследования NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung, проведённые на основе внутреннего анализа Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA), пишет УНН.

Детали

Конфиденциальный отчёт, пишет SZ, насчитывает 18 страниц, первая из которых озаглавлена: "Обновление ситуации: Гибридные угрозы". За этим бюрократически неудобным названием скрывается краткое изложение событий, которые сейчас доминируют в новостях по несколько раз в неделю. В нём говорится о шпионаже и диверсиях, полётах дронов и кибератаках — короче говоря, обо всём масштабе тайной войны, ведущейся против Германии. Анализ BKA датирован концом августа.

Согласно отчёту, федеральные органы и органы безопасности земель уже зарегистрировали в этом году 165 предполагаемых случаев диверсий, большинство из которых — в Нижней Саксонии, Северном Рейне — Вестфалии и Баварии — говорится в публикации.

Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) определяет диверсию как "умышленное нарушение экономических, научных, военных, безопасностных или политических процессов". Это включает, например, манипуляции с линиями электропередачи и железнодорожными путями, а также спланированные поджоги. По данным BKA, "объекты критической инфраструктуры, как правило, имеют повышенный риск стать целями государственных или контролируемых государством субъектов". В прошлом году власти ФРГ, как указывается, зафиксировали более 320 таких случаев.

Попытки нападений и диверсий в последнее время резко участились в стране. По данным СМИ, только с начала недели в Германии расследуется уже как минимум четвёртая предполагаемая диверсия.

Как отметил Der Spiegel 3 сентября, после поджога на строительной площадке в Мюнхене Баварское управление уголовной полиции (LKA) заподозрило попытку нападения на оборонную компанию. Ночью на строительную площадку были брошены несколько зажигательных устройств. Позже полиция арестовала двух человек на автозаправке. Связаны ли они с нападением, сейчас расследуется. Представитель LKA заявил, что расследование проводится в связи с возможным политическим мотивом. Представитель не уточнил, какая именно компания причастна.

По данным DW от 4 сентября, после обнаружения подозрительного предмета на подстанции в Дормагене, расположенном между крупными городами Кёльном и Дюссельдорфом в ФРГ, власти также расследуют этот инцидент как диверсию. Было получено письмо с заявлением об ответственности, в котором также упоминаются другие подозрительные случаи — уже известные общественности — в немецких землях Северный Рейн — Вестфалия и Бранденбург, сообщил представитель полиции Кёльна.

Подозрения в адрес москвы

Немецкие органы безопасности предполагают, что за многими из этих событий стоит россия. По данным Федерального ведомства по охране Конституции (BfV), москва в первую очередь атакует военные объекты и критическую инфраструктуру, такую как системы энергоснабжения и транспорта — говорится в публикации SZ.

Для этой цели "неоднократно используются так называемые "одноразовые агенты"", пишет издание. Это лица, с которыми связываются, например, через Интернет, чтобы шпионить за военными перевозками, следить за менеджерами по вооружениям или управлять дронами в обмен на плату. Часто они могут даже не знать, кто именно ими манипулирует. Некоторые, однако, действуют по убеждению.

Шпионаж

Новый анализ BKA также включает 24 расследования шпионажа, начатые в этом году офисом федерального генерального прокурора и специализированными государственными прокуратурами, — 12 из них касаются кибершпионажа. Кроме того, продолжаются 40 расследований "в соответствующих сферах преступности". В общей сложности с начала года федеральные и земельные полицейские органы выявили 112 правонарушений, связанных со шпионажем: более 60 из них касались так называемых изображений, представляющих угрозу безопасности, то есть несанкционированной фотосъёмки или видеозаписи военных объектов или вооружений. Ещё в 26 случаях следователи подозревают шпионаж с целью диверсии.

Согласно анализу, шпионаж был особенно распространён в Бранденбурге, где власти зафиксировали 23 таких правонарушения, далее идут Северный Рейн — Вестфалия и Шлезвиг-Гольштейн с 21 правонарушением, а Нижняя Саксония — с 15.

Количество подозрительных наблюдений за дронами остаётся высоким

Тот факт, что органы безопасности теперь также расследуют акты "подрывной деятельности", напоминает что-то из времён холодной войны, отмечает издание. Речь идёт о действиях, которые приводят к "снижению обороноспособности Германии", как отмечает Федеральное управление уголовной полиции (BKA). Согласно анализу, Служба военной контрразведки ФРГ (MAD), ответственная за защиту Вооружённых сил Германии, в этом году зафиксировала 19 инцидентов в сфере безопасности в вооружённых силах, включая акты "демотивации", "акты насилия" и "повреждение военной техники".

Количество подозрительных наблюдений за дронами также остаётся высоким: с января до конца августа по всей Германии было зарегистрировано 747 инцидентов. Всего 1068 дронов были замечены над объектами критической инфраструктуры, военными объектами и оборонными предприятиями.

За весь 2025 год было зафиксировано около 1300 инцидентов, связанных с дронами.

Лишь в редких случаях удавалось установить личности пилотов дронов или тех, кто за ними стоял. Однако в июле в Баварии был арестован гражданин Молдовы по подозрению в шпионаже за оружейной компанией KNDS с помощью дрона. Следователи считают, что он действовал от имени российских государственных органов.

Особенно вопиющий инцидент произошёл в начале августа в Нижней Саксонии: дроны заметили ночью над заводом по переработке природного газа в районе Ольденбурга, пишет издание. Охранник попытался противостоять пилотам. Согласно полицейскому отчёту, он заметил двух человек, одетых в тёмную одежду, и подошёл к ним. Затем подозреваемые ударили охранника головой о капот автомобиля, повалили его на землю и скрылись. Оба были в балаклавах и перчатках — и сбежали.

Дополнение

Европа фиксирует, что россия усиливает так называемые операции "серой зоны" против европейских стран, поддерживающих Украину. Речь идёт о диверсиях, поджогах, кибератаках, шпионаже, нарушении воздушного пространства с помощью дронов и вербовке исполнителей через социальные сети.

В частности, как сообщалось в западных СМИ, рф начала новую волну атак на европейские заводы по производству вооружений.

Чешская контрразведка, в частности, предупредила о "одноразовых агентах" России, которые могут атаковать объекты, связанные с помощью Украине.