В Германии с начала года расследуют 165 диверсий, с подозрениями москвы

$44.730.1251.940.29
ukenru
Эксклюзив
12:00 • 776 просмотра
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
11:35 • 4686 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
11:01 • 11099 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
09:47 • 13326 просмотра
"Уиткофф испугался": первая поездка посланников Трампа в Киев под вопросом, обсуждения продолжаются - СМИ
06:45 • 22382 просмотра
2000 гривен с сегодняшнего дня в обращении — каковы особенности и вырастет ли инфляцияPhotoVideo
4 сентября, 04:30 • 30595 просмотра
Россия атаковала Одессу, Запорожье и Кропивницкий — есть погибший и пострадавшиеPhoto
4 сентября, 03:45 • 36242 просмотра
Санкции против России застряли в Конгрессе США, голосование могут отложить до выборов
4 сентября, 02:56 • 27677 просмотра
Британия и Франция обсудили запуск производства ракет SCALP в Украине
4 сентября, 01:16 • 23602 просмотра
Воздушные силы впервые показали Skyranger 35, которые Украина получила тайноPhotoVideo
4 сентября, 00:18 • 21248 просмотра
Специально для Украины создали дешёвый подводный дрон для ударов по российским кораблям и мостамPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
3.8м/с
35%
748мм
Популярные новости
Тихоокеанские страны выступили против ракетных испытаний Китая, лишь одно государство промолчало4 сентября, 03:15 • 18553 просмотра
российский аналог Starlink теряет спутники, но разработчики заявили о «выполнении графика с опережением»4 сентября, 03:31 • 21732 просмотра
Виткофф и Кушнер в ближайшие дни могут приехать в Киев и москву06:55 • 21632 просмотра
Посланцев Трампа сначала ожидают в москве, а затем в Киеве - раскрыты даты09:11 • 13712 просмотра
Шесть фильмов, которые выйдут в украинский прокат в сентябре 2026 годаVideo10:00 • 12713 просмотра
публикации
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
12:00 • 828 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
11:35 • 4748 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
Эксклюзив
11:01 • 11123 просмотра
Топ-5 рецептов консервации огурцов на зиму, которые получатся с первого разаPhoto10:21 • 7054 просмотра
Шесть фильмов, которые выйдут в украинский прокат в сентябре 2026 годаVideo10:00 • 13090 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Денис Шмыгаль
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Китай
Донецк
Реклама
УНН Lite
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 29178 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 26346 просмотра
Дженнифер Лоуренс призналась, какую необычную пластическую операцию очень хочет сделать, но не решается3 сентября, 22:05 • 26042 просмотра
Вокруг "Джентльменов" ходят слухи о кастинге Меган Маркл - что говорят звёзды сериалаVideo3 сентября, 07:08 • 44266 просмотра
Вышел новый трейлер сериала по "Гарри Поттеру" от HBOVideo2 сентября, 16:24 • 61719 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Фильм
ИРИС-Т

В Германии с начала года расследуют 165 диверсий, с подозрениями москвы

Киев • УНН

 • 898 просмотра

BKA зарегистрировало 165 предполагаемых диверсий в Германии с начала 2026 года. Силовые структуры считают, что к многим из них причастна россия.

В Германии с начала года расследуют 165 диверсий, с подозрениями москвы

В Германии власти зарегистрировали 165 предполагаемых случаев диверсий с начала 2026 года. Среди них — манипуляции с линиями электропередачи и железнодорожными путями, а также спланированные поджоги. Часто используются "одноразовые агенты", однако подозревается, что за этими инцидентами стоит москва. Об этом свидетельствуют исследования NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung, проведённые на основе внутреннего анализа Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA), пишет УНН.

Детали

Конфиденциальный отчёт, пишет SZ, насчитывает 18 страниц, первая из которых озаглавлена: "Обновление ситуации: Гибридные угрозы". За этим бюрократически неудобным названием скрывается краткое изложение событий, которые сейчас доминируют в новостях по несколько раз в неделю. В нём говорится о шпионаже и диверсиях, полётах дронов и кибератаках — короче говоря, обо всём масштабе тайной войны, ведущейся против Германии. Анализ BKA датирован концом августа.

Согласно отчёту, федеральные органы и органы безопасности земель уже зарегистрировали в этом году 165 предполагаемых случаев диверсий, большинство из которых — в Нижней Саксонии, Северном Рейне — Вестфалии и Баварии

— говорится в публикации.

Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) определяет диверсию как "умышленное нарушение экономических, научных, военных, безопасностных или политических процессов". Это включает, например, манипуляции с линиями электропередачи и железнодорожными путями, а также спланированные поджоги. По данным BKA, "объекты критической инфраструктуры, как правило, имеют повышенный риск стать целями государственных или контролируемых государством субъектов". В прошлом году власти ФРГ, как указывается, зафиксировали более 320 таких случаев.

Попытки нападений и диверсий в последнее время резко участились в стране. По данным СМИ, только с начала недели в Германии расследуется уже как минимум четвёртая предполагаемая диверсия.

Как отметил Der Spiegel 3 сентября, после поджога на строительной площадке в Мюнхене Баварское управление уголовной полиции (LKA) заподозрило попытку нападения на оборонную компанию. Ночью на строительную площадку были брошены несколько зажигательных устройств. Позже полиция арестовала двух человек на автозаправке. Связаны ли они с нападением, сейчас расследуется. Представитель LKA заявил, что расследование проводится в связи с возможным политическим мотивом. Представитель не уточнил, какая именно компания причастна.

По данным DW от 4 сентября, после обнаружения подозрительного предмета на подстанции в Дормагене, расположенном между крупными городами Кёльном и Дюссельдорфом в ФРГ, власти также расследуют этот инцидент как диверсию. Было получено письмо с заявлением об ответственности, в котором также упоминаются другие подозрительные случаи — уже известные общественности — в немецких землях Северный Рейн — Вестфалия и Бранденбург, сообщил представитель полиции Кёльна.

Подозрения в адрес москвы

Немецкие органы безопасности предполагают, что за многими из этих событий стоит россия. По данным Федерального ведомства по охране Конституции (BfV), москва в первую очередь атакует военные объекты и критическую инфраструктуру, такую как системы энергоснабжения и транспорта

— говорится в публикации SZ.

Для этой цели "неоднократно используются так называемые "одноразовые агенты"", пишет издание. Это лица, с которыми связываются, например, через Интернет, чтобы шпионить за военными перевозками, следить за менеджерами по вооружениям или управлять дронами в обмен на плату. Часто они могут даже не знать, кто именно ими манипулирует. Некоторые, однако, действуют по убеждению.

Шпионаж

Новый анализ BKA также включает 24 расследования шпионажа, начатые в этом году офисом федерального генерального прокурора и специализированными государственными прокуратурами, — 12 из них касаются кибершпионажа. Кроме того, продолжаются 40 расследований "в соответствующих сферах преступности". В общей сложности с начала года федеральные и земельные полицейские органы выявили 112 правонарушений, связанных со шпионажем: более 60 из них касались так называемых изображений, представляющих угрозу безопасности, то есть несанкционированной фотосъёмки или видеозаписи военных объектов или вооружений. Ещё в 26 случаях следователи подозревают шпионаж с целью диверсии.

Согласно анализу, шпионаж был особенно распространён в Бранденбурге, где власти зафиксировали 23 таких правонарушения, далее идут Северный Рейн — Вестфалия и Шлезвиг-Гольштейн с 21 правонарушением, а Нижняя Саксония — с 15.

Количество подозрительных наблюдений за дронами остаётся высоким

Тот факт, что органы безопасности теперь также расследуют акты "подрывной деятельности", напоминает что-то из времён холодной войны, отмечает издание. Речь идёт о действиях, которые приводят к "снижению обороноспособности Германии", как отмечает Федеральное управление уголовной полиции (BKA). Согласно анализу, Служба военной контрразведки ФРГ (MAD), ответственная за защиту Вооружённых сил Германии, в этом году зафиксировала 19 инцидентов в сфере безопасности в вооружённых силах, включая акты "демотивации", "акты насилия" и "повреждение военной техники".

Количество подозрительных наблюдений за дронами также остаётся высоким: с января до конца августа по всей Германии было зарегистрировано 747 инцидентов. Всего 1068 дронов были замечены над объектами критической инфраструктуры, военными объектами и оборонными предприятиями.

За весь 2025 год было зафиксировано около 1300 инцидентов, связанных с дронами.

Лишь в редких случаях удавалось установить личности пилотов дронов или тех, кто за ними стоял. Однако в июле в Баварии был арестован гражданин Молдовы по подозрению в шпионаже за оружейной компанией KNDS с помощью дрона. Следователи считают, что он действовал от имени российских государственных органов.

Особенно вопиющий инцидент произошёл в начале августа в Нижней Саксонии: дроны заметили ночью над заводом по переработке природного газа в районе Ольденбурга, пишет издание. Охранник попытался противостоять пилотам. Согласно полицейскому отчёту, он заметил двух человек, одетых в тёмную одежду, и подошёл к ним. Затем подозреваемые ударили охранника головой о капот автомобиля, повалили его на землю и скрылись. Оба были в балаклавах и перчатках — и сбежали.

Дополнение

Европа фиксирует, что россия усиливает так называемые операции "серой зоны" против европейских стран, поддерживающих Украину. Речь идёт о диверсиях, поджогах, кибератаках, шпионаже, нарушении воздушного пространства с помощью дронов и вербовке исполнителей через социальные сети.

В частности, как сообщалось в западных СМИ, рф начала новую волну атак на европейские заводы по производству вооружений.

Чешская контрразведка, в частности, предупредила о "одноразовых агентах" России, которые могут атаковать объекты, связанные с помощью Украине.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Теракт
Взрывы
Кибератака
российская пропаганда
Техника
Энергетика
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Отключение света
Блэкаут
Государственная граница Украины
Федеральное управление уголовной полиции (Германия)
Северный Рейн-Вестфалия
Нижняя Саксония
Мюнхен
Дюссельдорф
Чешская Республика
Европа
Германия
Украина