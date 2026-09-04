У Німеччині від початку року розслідують 165 диверсій, з підозрами москви

У Німеччині влада зареєструвала 165 підозрюваних випадків диверсій від початку 2026 року. Серед них - маніпуляції з лініями електропередачі та залізничними коліями, а також сплановані підпали. Часто використовуються "одноразові агенти", але підозрюють, що за цими інцидентами стоїть москва. Про це свідчать дослідження NDR, WDR та Süddeutsche Zeitung, проведені на основі внутрішнього аналізу Федерального управління кримінальної поліції Німеччини (BKA), пише УНН.

Деталі

Конфіденційний звіт, пише SZ, має 18 сторінок, перша з яких має назву: "Оновлення ситуації: Гібридні загрози". За цією бюрократично незручною назвою ховається короткий виклад подій, які зараз домінують у новинах кілька разів на тиждень. У ньому йдеться про шпигунство та диверсії, польоти дронів та кібератаки - коротко кажучи, про весь масштаб таємної війни, що ведеться проти Німеччини. Аналіз BKA датується кінцем серпня.

Згідно зі звітом, федеральні та земельні органи безпеки вже зареєстрували 165 підозрюваних випадків диверсій цього року, більшість з яких - у Нижній Саксонії, Північному Рейні-Вестфалії та Баварії - ідеться у публікації.

Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) визначає диверсію як "навмисне порушення економічних, наукових, військових, безпекових або політичних процесів". Це включає, наприклад, маніпуляції лініями електропередачі та залізничними коліями, а також сплановані підпали. За даними BKA, "об'єкти критичної інфраструктури, як правило, мають підвищений ризик стати цілями державних або контрольованих державою суб'єктів". Минулого року влада ФРН, як вказується, зафіксувала понад 320 таких випадків.

Спроби нападів та диверсій останнім часом у країні різко зросли. За даними ЗМІ, лише з початку тижня у Німеччині розслідують вже щонайменше четверту підозрювану диверсію.

Як зазначив Der Spiegel 3 вересня, після підпалу на будівельному майданчику в Мюнхені, Баварське управління кримінальної поліції (LKA) підозрює спробу нападу на оборонну компанію. Вночі на будівельний майданчик було кинуто кілька запальних пристроїв. Пізніше поліція заарештувала двох осіб на заправці. Чи пов'язані вони з нападом, зараз розслідується. Речник LKA заявив, що вони проводять розслідування через можливий політичний мотив. Речник не уточнив, яка саме компанія причетна.

За даними DW 4 вересня, після виявлення підозрілого предмета на підстанції в Дормагені, розташованій між великими містами Кельном та Дюссельдорфом у ФРН, влада також розслідує інцидент як диверсію. Було отримано лист із заявою про відповідальність, у якому також згадуються інші підозрілі випадки – вже відомі громадськості – у німецьких землях Північний Рейн-Вестфалія та Бранденбург, повідомив речник поліції Кельна.

Підозри москви

Німецькі органи безпеки припускають, що за багатьма з цих подій стоїть росія. За даними Федерального управління захисту Конституції (BfV), москва в першу чергу атакує військові об'єкти та критичну інфраструктуру, таку як енергопостачання та транспортні системи - сказано у публікації SZ.

Для цієї мети "неодноразово використовуються так звані "одноразові агенти"", пише видання. Це особи, з якими зв'язуються, наприклад, через Інтернет, щоб шпигувати за військовим транспортом, стежити за менеджерами з озброєння або керувати дронами в обмін на плату. Часто вони можуть навіть не знати, хто саме ними маніпулює. Деякі, однак, діють з переконання.

Шпигунство

Новий аналіз BKA також включає 24 розслідування шпигунства, розпочаті цього року офісом Федерального генерального прокурора та спеціалізованими державними прокуратурами – 12 з них стосуються кібершпигунства. Крім того, триває 40 розслідувань "у відповідних сферах злочинності". Загалом з початку року федеральні та державні поліцейські органи виявили 112 правопорушень, пов'язаних зі шпигунством: понад 60 з них стосувалися так званих зображень, що загрожують безпеці, тобто несанкціонованого фотографування або відеозйомки військових об'єктів або озброєння. У ще 26 випадках слідчі підозрюють шпигунство з метою диверсії.

Згідно з аналізом, шпигунство було особливо поширене в Бранденбурзі, де влада зафіксувала 23 таких правопорушення, далі йдуть Північний Рейн-Вестфалія та Шлезвіг-Гольштейн з 21 правопорушенням, а Нижня Саксонія – з 15.

Кількість підозрілих спостережень дронів висока

Той факт, що органи безпеки тепер також розслідують акти "підривної діяльності", схоже на щось із часів Холодної війни, зауважує видання. Це включає дії, які призводять до "зниження обороноздатності Німеччини", як зазначає Федеральне управління кримінальної поліції (BKA). Згідно з аналізом, Служба військової контррозвідки ФРН (MAD), відповідальна за захист Збройних сил Німеччини, цього року спостерігала 19 інцидентів у сфері безпеки у збройних силах, включаючи акти "демотивації", "акти насильства" та "пошкодження військової техніки".

Кількість підозрілих спостережень дронів також залишається високою: з січня до кінця серпня по всій Німеччині було зареєстровано 747 інцидентів. Загалом 1068 дронів було помічено над об'єктами критичної інфраструктури, військовими установками та оборонними компаніями.

За весь 2025 рік було зафіксовано приблизно 1300 інцидентів, пов'язаних з дронами.

Лише рідко вдавалося ідентифікувати пілотів дронів або тих, хто стояв за ними. Однак у липні громадянина Молдови було заарештовано в Баварії за нібито шпигунство за збройовою компанією KNDS за допомогою дрона. Слідчі вважають, що він діяв від імені російських державних органів.

Особливо кричущий інцидент стався на початку серпня в Нижній Саксонії: дрони помітили вночі над заводом з переробки природного газу в районі Ольденбурга, пише видання. Охоронець спробував протистояти пілотам. Згідно з поліцейським звітом, він помітив двох осіб, одягнених у темний одяг, і підійшов до них. Потім підозрювані вдарили охоронця головою об капот автомобіля, повалили його на землю та втекли. Обидва були в балаклавах та рукавичках – і втекли.

Доповнення

Європа фіксує, що росія посилює так звані операції "сірої зони" проти європейських країн, які підтримують Україну. Ідеться про диверсії, підпали, кібератаки, шпигунство, порушення повітряного простору дронами та вербування виконавців через соціальні мережі.

Серед іншого, як повідомлялося у західних медіа, рф розпочала нову хвилю атак на європейські заводи з виробництва озброєнь.

Чеська контррозвідка, зокрема, попередила про "одноразових агентів" росії, які можуть атакувати об’єкти допомоги Україні.