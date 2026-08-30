росія посилює "сіру" війну проти Європи - WSJ

росія посилює так звані операції "сірої зони" проти європейських країн, які підтримують Україну. Йдеться про диверсії, підпали, кібератаки, шпигунство, порушення повітряного простору дронами та вербування виконавців через соціальні мережі, передає УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Європейські чиновники вважають, що таким чином москва намагається підвищити ціну підтримки України та посилити страх перед прямим конфліктом із рф. За даними видання, останніми місяцями у Європі помітно збільшилася кількість інцидентів, які пов'язують із російськими спецслужбами або розслідують щодо можливої причетності москви. А за оцінками Sahaidachnyi Security Center, раніше у Європі фіксували до близько 10 пов'язаних із росією інцидентів на місяць, тоді як із квітня їхня кількість зросла приблизно до 15. При цьому до статистики не включають випадки, у яких російський слід не має достатнього підтвердження.

Серед найрезонансніших епізодів WSJ називає появу безпілотників поблизу німецького аеропорту Лейпциг/Галле. Один із апаратів, за даними слідства, міг бути оснащений вибухівкою та перебувати неподалік українського вантажного літака Antonov. Німецькі правоохоронці наразі розслідують можливий зв'язок інциденту з іноземними спецслужбами. Остаточних висновків щодо причетності росії поки немає.

У Румунії та Польщі останнім часом також фіксували порушення повітряного простору під час російських атак по Україні. НАТО офіційно засудило відповідні інциденти та поклало відповідальність за низку порушень на росію.

Окремо європейські правоохоронці розслідують пожежі та можливі диверсії на підприємствах оборонної промисловості. Зокрема, в Естонії сталася пожежа на підприємстві Milrem Robotics, яке виробляє наземні безпілотні системи та співпрацює з Україною. Слідство встановило ознаки навмисного підпалу, а естонська влада розглядає можливий російський слід серед основних версій.

У Словаччині поліція раніше заявила , що запобігла підпалу підприємства, що виробляє безпілотники. Було затримано трьох іноземців та вилучено велику кількість горючої речовини. Водночас офіційно замовника операції наразі не назвали.

При цьому не всі інциденти, які спочатку пов'язують із москвою, підтверджують російське походження. Так, після вибуху на заводі боєприпасів KNDS Ammo Italy італійська влада повідомила, що не виявила доказів диверсії рф. У Болгарії після пожежі на складі боєприпасів компанії EMCO також заявляли про відсутність достатніх доказів іноземного втручання.

Крім того, нідерландські спецслужби раніше повідомили про російську шпигунську операцію із використанням зламаних камер відеоспостереження. За їхніми даними, рф могла використовувати доступ до камер уздовж логістичних маршрутів для спостереження за перевезеннями західного озброєння в Україну.

Одним із методів російських спецслужб є використання так званих "одноразових агентів". За даними європейських розвідок, через Telegram та інші платформи можуть вербувати місцевих жителів, молодь або людей із кримінальним минулим для фотографування військових об'єктів, підпалів, передачі посилок чи інших завдань.

Європейські служби безпеки також не виключають можливих операцій "під чужим прапором". Зокрема, литовська розвідка попереджала, що росія має захоплені українські безпілотники і теоретично може використати їх для провокацій у країнах Балтії, намагаючись представити атаку як українську.

Водночас доказів того, що росія вже готується до прямого повномасштабного нападу на країни НАТО, наразі немає.

Контекст

Президент Фінляндії Александр Стубб раніше заявив, що не бачить конкретних ознак підготовки РФ до військової атаки на Альянс. При цьому він наголосив на загрозі диверсій, інформаційних операцій та інших гібридних дій.

На тлі зростання таких ризиків європейські країни посилюють протидію безпілотникам і охорону критичної інфраструктури.

Німеччина планує збільшити чисельність спеціальних підрозділів, що займаються боротьбою з дронами, а Польща та країни Балтії посилюють захист енергетичних, транспортних і військово-логістичних об'єктів.

Також країни Балтійського регіону домовилися про створення спільної структури для боротьби з безпілотниками та оперативного обміну інформацією.

У ЄС та НАТО своєю чергою вже кілька років заявляють про системну російську гібридну кампанію проти західних держав, яка включає кібератаки, диверсії, шпигунство, втручання в інформаційний простір та спроби дестабілізувати критичну інфраструктуру. Європейські чиновники вважають, що мета таких операцій - послаблення підтримки України, створення відчуття небезпеки всередині країн НАТО та примушування урядів спрямовувати більше ресурсів на внутрішню оборону.

Нагадаємо

Британські оборонні компанії, які постачають Україні зброю та безпілотники, попередили про можливі операції російських спецслужб проти їхніх керівників, працівників та виробничих об’єктів. Йдеться, зокрема, про шпигунство, кібератаки, диверсії та потенційні замахи.