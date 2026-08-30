росія готує удари за межами України, під загрозою - британські компанії - Daily Mail

Британські оборонні компанії, які постачають Україні зброю та безпілотники, попередили про можливі операції російських спецслужб проти їхніх керівників, працівників та виробничих об’єктів. Йдеться, зокрема, про шпигунство, кібератаки, диверсії та потенційні замахи. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

Деталі

За даними видання, попередження пролунало під час закритого круглого столу, який Міністерство закордонних справ Великої Британії провело з керівниками оборонних компаній раніше цього літа.

Учасників зустрічі нібито попередили про ризик стеження за співробітниками, спроб отримання секретної інформації, кібератак, диверсій на підприємствах, а також можливих фізичних атак на керівників компаній.

Після цього деякі підприємства посилили перевірки персоналу, контроль доступу до виробничих майданчиків та заходи безпеки під час закордонних поїздок топменеджерів.

Офіційно британський уряд проведення саме такого закритого брифінгу наразі не коментував.

Серед підприємств, які можуть становити особливий інтерес для росії, називають виробників безпілотників та далекобійного озброєння, що постачається Україні.

Зокрема, українська компанія Ukrspecsystems у 2026 році відкрила виробничі потужності у британському Саффолку. Підприємство має забезпечувати виробництво безпілотних систем, зокрема для потреб України.

Ще одна британська компанія Callen-Lenz, яка належить BAE Systems, працює над безпілотними платформами, частина яких закуповується британським Міноборони.

Особливу увагу привертає і MBDA – виробник крилатих ракет Storm Shadow/SCALP. Наприкінці серпня Велика Британія дозволила компанії передати Україні засекречені дані щодо британських компонентів цих ракет для поглиблення співпраці з Києвом та Парижем.

Контекст

Попередження з’явилося на тлі різкого загострення риторики москви щодо Великої Британії.

У серпні російська сторона неодноразово погрожувала Лондону "наслідками" через постачання Україні безпілотників та далекобійного озброєння. У рф також заявляли про можливість ударів по британських військових об’єктах у відповідь на використання Україною британської зброї.

Побоювання Лондона мають підстави і через попередні інциденти у Європі.

У 2024 році американська розвідка викрила російський план убивства генерального директора німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Пізніше представник НАТО підтвердив, що цей план був частиною ширшої кампанії росії, яка включала диверсії, підпали та можливі замахи на представників оборонної промисловості.

У Німеччині також розслідують можливу підготовку замаху на керівника компанії Donaustahl Штефана Туманна, підприємство якого виробляє безпілотники для України.

Британська контррозвідка MI5 раніше попереджала, що росія дедалі частіше використовує для диверсій та шпигунства завербованих через інтернет посередників. Йдеться про стеження, підпали, пошкодження інфраструктури та інші операції проти об’єктів і людей, пов’язаних із підтримкою України.

У 2024 році у Лондоні також був підпалений склад із гуманітарною допомогою та обладнанням Starlink, призначеним для України. Британська прокуратура заявляла, що організатори діяли в інтересах пов’язаної з росією ПВК "Вагнер".

Нагадаємо

Кількома днями раніше засновник німецького оборонного стартапу Donaustahl Штефан Туман заявив, що побоюється замаху з боку російських спецслужб.