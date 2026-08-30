россия готовит удары за пределами Украины, под угрозой - британские компании - Daily Mail

Британские оборонные компании, поставляющие Украине оружие и беспилотники, предупредили о возможных операциях российских спецслужб против их руководителей, сотрудников и производственных объектов. Речь идет, в частности, о шпионаже, кибератаках, диверсиях и потенциальных покушениях. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Детали

По данным издания, предупреждение прозвучало во время закрытого круглого стола, который Министерство иностранных дел Великобритании провело с руководителями оборонных компаний ранее этим летом.

Участников встречи якобы предупредили о риске слежки за сотрудниками, попыток получения секретной информации, кибератак, диверсий на предприятиях, а также возможных физических атак на руководителей компаний.

После этого некоторые предприятия усилили проверки персонала, контроль доступа к производственным площадкам и меры безопасности во время зарубежных поездок топ-менеджеров.

Официально британское правительство проведение именно такого закрытого брифинга пока не комментировало.

Среди предприятий, которые могут представлять особый интерес для России, называют производителей беспилотников и дальнобойного вооружения, поставляемого Украине.

В частности, украинская компания Ukrspecsystems в 2026 году открыла производственные мощности в британском Саффолке. Предприятие должно обеспечивать производство беспилотных систем, в частности для нужд Украины.

Еще одна британская компания Callen-Lenz, принадлежащая BAE Systems, работает над беспилотными платформами, часть которых закупается британским Министерством обороны.

Особое внимание привлекает и MBDA - производитель крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. В конце августа Великобритания разрешила компании передать Украине засекреченные данные о британских компонентах этих ракет для углубления сотрудничества с Киевом и Парижем.

Контекст

Предупреждение появилось на фоне резкого обострения риторики Москвы в отношении Великобритании.

В августе российская сторона неоднократно угрожала Лондону "последствиями" из-за поставок Украине беспилотников и дальнобойного вооружения. В рф также заявляли о возможности ударов по британским военным объектам в ответ на использование Украиной британского оружия.

Опасения Лондона имеют основания и из-за предыдущих инцидентов в Европе.

В 2024 году американская разведка раскрыла российский план убийства генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Позже представитель НАТО подтвердил, что этот план был частью более широкой кампании России, включавшей диверсии, поджоги и возможные покушения на представителей оборонной промышленности.

В Германии также расследуют возможную подготовку покушения на руководителя компании Donaustahl Штефана Туманна, предприятие которого производит беспилотники для Украины.

Британская контрразведка MI5 ранее предупреждала, что россия все чаще использует для диверсий и шпионажа завербованных через интернет посредников. Речь идет о слежке, поджогах, повреждении инфраструктуры и других операциях против объектов и людей, связанных с поддержкой Украины.

В 2024 году в Лондоне также был подожжен склад с гуманитарной помощью и оборудованием Starlink, предназначенным для Украины. Британская прокуратура заявляла, что организаторы действовали в интересах связанной с россией ЧВК "вагнер".

Напомним

Несколькими днями ранее основатель немецкого оборонного стартапа Donaustahl Штефан Туман заявил, что опасается покушения со стороны российских спецслужб.