"У мене дуель із російською розвідкою": засновник німецького оборонного стартапу Donaustahl заявив про загрозу замаху

Засновник німецького оборонного стартапу Donaustahl Штефан Туман заявив, що побоюється замаху з боку російських спецслужб. Про це Туман розповів в інтерв'ю телеканалу RTL та журналу Stern, передає УНН.

За його словами, німецькі розвідувальні органи попередили його про можливу операцію проти нього ще наприкінці 2025 року

Деталі

Туман заявив, що незадовго до Різдва 2025 року отримав від німецьких спецслужб інформацію про операцію, яку російські спецслужби нібито готували проти нього.

"У мене дуель із російською військовою розвідкою за моє життя", – сказав засновник Donaustahl.

За його словами, через можливу загрозу він фактично змушений жити підпільно та регулярно змінювати місця перебування.

Туман також розповів, що його звичний спосіб життя суттєво змінився.

"Я сплю у своєму офісі, поруч із комп'ютером. Прокидаюся, працюю, лягаю спати", – описав він свій розпорядок дня.

Засновник стартапу додав, що намагається постійно працювати, аби менше думати про можливу небезпеку.

"Я працюю весь час, зокрема й для того, щоб не думати про ситуацію, що склалася", – зазначив Туман.

Контекст

Раніше, 5 серпня, німецьке видання Die Zeit опублікувало розслідування, в якому йшлося про ймовірну підготовку замаху на Штефана Тумана.

Donaustahl працює в оборонній сфері та займається розробкою військових технологій. На тлі повномасштабної війни росії проти України європейські спецслужби неодноразово попереджали про активізацію диверсійної та розвідувальної діяльності рф у країнах Європи.