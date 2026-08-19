"У меня дуэль с российской разведкой": основатель немецкого оборонного стартапа Donaustahl заявил об угрозе покушения

$44.780.0851.830.02
ukenru
20:59 • 10185 просмотра
"Это того стоило": один из соорганизаторов протестов в поддержку Фёдорова объявил об их завершении
19:07 • 15416 просмотра
Правительство отстранило председателя наблюдательного совета Сенс Банка и инициировало отстранение председателя правления — Корецкий
16:44 • 23363 просмотра
Мудрой сообщили о подозрении, но не задерживали — адвокат
Эксклюзив
19 августа, 15:39 • 39970 просмотра
Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца
19 августа, 14:50 • 31613 просмотра
В результате вражеской атаки на Житомир погибли двое полицейских, по меньшей мере 20 человек получили раненияPhoto
19 августа, 13:40 • 28637 просмотра
Водителю Volkswagen сообщили о подозрении по делу о ДТП на остановке в КиевеPhotoVideo
19 августа, 11:27 • 31161 просмотра
Жара до +37° вернётся уже на этой неделе - синоптики
19 августа, 10:46 • 30260 просмотра
Баллистическая ракета FP-7 с дальностью до 300 км будет готова к нанесению ударов в конце сентября — генеральный директор Fire Point Ирина Терех
19 августа, 10:34 • 20986 просмотра
Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины
19 августа, 10:29 • 20237 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули еще 103 украинских военныхPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2м/с
67%
747мм
Популярные новости
Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться19 августа, 14:55 • 35049 просмотра
рф верифицировала 79 военнослужащих ВСУ, которые считались без вести пропавшими - ЛубинецPhoto19 августа, 15:04 • 4598 просмотра
Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащимPhoto19 августа, 15:30 • 26729 просмотра
Зарплаты и боевые выплаты военных в 2026 году: кто и на какие суммы может рассчитывать16:55 • 19057 просмотра
В результате атаки рф на Житомир число пострадавших возросло до 40, в МВД назвали имена погибших полицейскихPhoto18:50 • 11153 просмотра
публикации
Зарплаты и боевые выплаты военных в 2026 году: кто и на какие суммы может рассчитывать16:55 • 19131 просмотра
Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца
Эксклюзив
19 августа, 15:39 • 39975 просмотра
Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться19 августа, 14:55 • 35127 просмотра
Какие продукты снижают холестерин, а какие могут его повышать19 августа, 11:19 • 49111 просмотра
Реформа БЭБ буксует: после провальной переаттестации руководителей необходимы полная проверка и перезапуск общественного контроля
Эксклюзив
19 августа, 08:02 • 47573 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джефф Безос
Ким Чен Ын
Ирина Мудрая
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомир
Южная Корея
Китай
Реклама
УНН Lite
Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащимPhoto19 августа, 15:30 • 26805 просмотра
Том Холланд может заработать более $100 млн за нового "Человека-паука"19 августа, 06:00 • 55764 просмотра
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 92240 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 96556 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 103158 просмотра
Актуальное
Золото
Бильд
Фильм
ATACMS
Техника

"У меня дуэль с российской разведкой": основатель немецкого оборонного стартапа Donaustahl заявил об угрозе покушения

Киев • УНН

 • 2052 просмотра

Штефан Туман рассказал, что немецкие спецслужбы предупредили его о возможной операции рф. Из-за угрозы он меняет места проживания.

"У меня дуэль с российской разведкой": основатель немецкого оборонного стартапа Donaustahl заявил об угрозе покушения

Основатель немецкого оборонного стартапа Donaustahl Штефан Туман заявил, что опасается покушения со стороны российских спецслужб. Об этом Туман рассказал в интервью телеканалу RTL и журналу Stern, передает УНН.

По его словам, немецкие разведывательные органы предупредили его о возможной операции против него еще в конце 2025 года

Детали

Туман заявил, что незадолго до Рождества 2025 года получил от немецких спецслужб информацию об операции, которую российские спецслужбы якобы готовили против него.

"У меня дуэль с российской военной разведкой за мою жизнь", — сказал основатель Donaustahl.

По его словам, из-за возможной угрозы он фактически вынужден жить подпольно и регулярно менять места пребывания.

Туман также рассказал, что его привычный образ жизни существенно изменился.

"Я сплю в своем офисе, рядом с компьютером. Просыпаюсь, работаю, ложусь спать", — описал он свой распорядок дня.

Основатель стартапа добавил, что старается постоянно работать, чтобы меньше думать о возможной опасности.

"Я работаю все время, в том числе и для того, чтобы не думать о сложившейся ситуации", — отметил Туман.

Контекст

Ранее, 5 августа, немецкое издание Die Zeit опубликовало расследование, в котором шла речь о вероятной подготовке покушения на Штефана Тумана.

Donaustahl работает в оборонной сфере и занимается разработкой военных технологий. На фоне полномасштабной войны россии против Украины европейские спецслужбы неоднократно предупреждали об активизации диверсионной и разведывательной деятельности рф в странах Европы.

Александра Василенко

Новости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Европа
Украина