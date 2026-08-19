"У меня дуэль с российской разведкой": основатель немецкого оборонного стартапа Donaustahl заявил об угрозе покушения

Основатель немецкого оборонного стартапа Donaustahl Штефан Туман заявил, что опасается покушения со стороны российских спецслужб. Об этом Туман рассказал в интервью телеканалу RTL и журналу Stern, передает УНН.

По его словам, немецкие разведывательные органы предупредили его о возможной операции против него еще в конце 2025 года

Детали

Туман заявил, что незадолго до Рождества 2025 года получил от немецких спецслужб информацию об операции, которую российские спецслужбы якобы готовили против него.

"У меня дуэль с российской военной разведкой за мою жизнь", — сказал основатель Donaustahl.

По его словам, из-за возможной угрозы он фактически вынужден жить подпольно и регулярно менять места пребывания.

Туман также рассказал, что его привычный образ жизни существенно изменился.

"Я сплю в своем офисе, рядом с компьютером. Просыпаюсь, работаю, ложусь спать", — описал он свой распорядок дня.

Основатель стартапа добавил, что старается постоянно работать, чтобы меньше думать о возможной опасности.

"Я работаю все время, в том числе и для того, чтобы не думать о сложившейся ситуации", — отметил Туман.

Контекст

Ранее, 5 августа, немецкое издание Die Zeit опубликовало расследование, в котором шла речь о вероятной подготовке покушения на Штефана Тумана.

Donaustahl работает в оборонной сфере и занимается разработкой военных технологий. На фоне полномасштабной войны россии против Украины европейские спецслужбы неоднократно предупреждали об активизации диверсионной и разведывательной деятельности рф в странах Европы.