россия усиливает "серую" войну против Европы - WSJ

россия усиливает так называемые операции "серой зоны" против европейских стран, которые поддерживают Украину. Речь идет о диверсиях, поджогах, кибератаках, шпионаже, нарушении воздушного пространства с помощью дронов и вербовке исполнителей через социальные сети, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Европейские чиновники считают, что таким образом Москва пытается повысить цену поддержки Украины и усилить страх перед прямым конфликтом с рф. По данным издания, в последние месяцы в Европе заметно увеличилось количество инцидентов, которые связывают с российскими спецслужбами или расследуют на предмет возможной причастности москвы. А по оценкам Sahaidachnyi Security Center, ранее в Европе фиксировали до примерно 10 связанных с россией инцидентов в месяц, тогда как с апреля их количество выросло примерно до 15. При этом в статистику не включают случаи, в которых российский след не имеет достаточного подтверждения.

Среди наиболее резонансных эпизодов WSJ называет появление беспилотников вблизи немецкого аэропорта Лейпциг/Галле. Один из аппаратов, по данным следствия, мог быть оснащен взрывчаткой и находиться неподалеку от украинского грузового самолета Antonov. Немецкие правоохранители в настоящее время расследуют возможную связь инцидента с иностранными спецслужбами. Окончательных выводов относительно причастности россии пока нет.

В Румынии и Польше в последнее время также фиксировали нарушения воздушного пространства во время российских атак по Украине. НАТО официально осудило соответствующие инциденты и возложило ответственность за ряд нарушений на россию.

Отдельно европейские правоохранители расследуют пожары и возможные диверсии на предприятиях оборонной промышленности. В частности, в Эстонии произошел пожар на предприятии Milrem Robotics, которое производит наземные беспилотные системы и сотрудничает с Украиной. Следствие установило признаки умышленного поджога, а эстонские власти рассматривают возможный российский след среди основных версий.

В Словакии полиция ранее заявила, что предотвратила поджог предприятия, производящего беспилотники. Были задержаны трое иностранцев и изъято большое количество горючего вещества. В то же время официально заказчика операции пока не назвали.

При этом не все инциденты, которые первоначально связывают с Москвой, подтверждают российское происхождение. Так, после взрыва на заводе боеприпасов KNDS Ammo Italy итальянские власти сообщили, что не обнаружили доказательств диверсии РФ. В Болгарии после пожара на складе боеприпасов компании EMCO также заявляли об отсутствии достаточных доказательств иностранного вмешательства.

Кроме того, нидерландские спецслужбы ранее сообщили о российской шпионской операции с использованием взломанных камер видеонаблюдения. По их данным, рф могла использовать доступ к камерам вдоль логистических маршрутов для наблюдения за перевозками западного вооружения в Украину.

Одним из методов российских спецслужб является использование так называемых "одноразовых агентов". По данным европейских разведок, через Telegram и другие платформы могут вербовать местных жителей, молодежь или людей с криминальным прошлым для фотографирования военных объектов, поджогов, передачи посылок или выполнения других заданий.

Европейские службы безопасности также не исключают возможных операций "под чужим флагом". В частности, литовская разведка предупреждала, что у россии есть захваченные украинские беспилотники и теоретически она может использовать их для провокаций в странах Балтии, пытаясь представить атаку как украинскую.

В то же время доказательств того, что россия уже готовится к прямому полномасштабному нападению на страны НАТО, в настоящее время нет.

Контекст

Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что не видит конкретных признаков подготовки рф к военной атаке на Альянс. При этом он подчеркнул угрозу диверсий, информационных операций и других гибридных действий.

На фоне роста таких рисков европейские страны усиливают противодействие беспилотникам и охрану критической инфраструктуры.

Германия планирует увеличить численность специальных подразделений, занимающихся борьбой с дронами, а Польша и страны Балтии усиливают защиту энергетических, транспортных и военно-логистических объектов.

Также страны Балтийского региона договорились о создании совместной структуры для борьбы с беспилотниками и оперативного обмена информацией.

В ЕС и НАТО, в свою очередь, уже несколько лет заявляют о системной российской гибридной кампании против западных государств, которая включает кибератаки, диверсии, шпионаж, вмешательство в информационное пространство и попытки дестабилизировать критическую инфраструктуру. Европейские чиновники считают, что цель таких операций - ослабление поддержки Украины, создание ощущения опасности внутри стран НАТО и вынуждение правительств направлять больше ресурсов на внутреннюю оборону.

Напомним

Британские оборонные компании, поставляющие Украине оружие и беспилотники, предупредили о возможных операциях российских спецслужб против их руководителей, сотрудников и производственных объектов. Речь идет, в частности, о шпионаже, кибератаках, диверсиях и потенциальных покушениях.