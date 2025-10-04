Немецкая полиция задержала мужчину, запустившего дрон над аэропортом Франкфурта
Киев • УНН
41-летний гражданин Хорватии задержан в аэропорту Франкфурта-на-Майне за запуск дрона. Против него возбуждено дело об административном правонарушении, ведется расследование.
В Германии в аэропорту Франкфурта-на-Майне был задержан 41-летний гражданин Хорватии по обвинению в запуске дрона в районе аэропорта. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание, утром 3 октября немецкая полиция зафиксировала дрон в западной части аэропорта Франкфурта. Немедленно начались поиски оператора, которые завершились успешно — был задержан 41-летний хорват. Против него возбуждено дело об административном правонарушении. Ведется расследование относительно цели запуска дрона.
На севере Германии также произошли инциденты с дронами. В Нижней Саксонии полиция днем 4 октября зафиксировала БПЛА над складом боеприпасов вблизи Йевера. Его происхождение неизвестно, расследование пока не дало результатов. 2 октября еще три дрона были замечены в Гифхорне. Они двигались на высоте около 100 метров со скоростью до 100 км/ч; неподалеку от места их обнаружения расположена база авиаотряда полиции.
Напомним
4 октября в аэропорту Франкфурта были зафиксированы массовые задержки и отмены рейсов из-за технического сбоя в системе управления воздушным движением. Проблема уже устранена.