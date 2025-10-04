$41.280.00
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
08:00 • 21826 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 43882 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 62034 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 73435 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 66394 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 38534 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 51515 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 34306 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 21514 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Немецкая полиция задержала мужчину, запустившего дрон над аэропортом Франкфурта

Киев • УНН

41-летний гражданин Хорватии задержан в аэропорту Франкфурта-на-Майне за запуск дрона. Против него возбуждено дело об административном правонарушении, ведется расследование.

Немецкая полиция задержала мужчину, запустившего дрон над аэропортом Франкфурта

В Германии в аэропорту Франкфурта-на-Майне был задержан 41-летний гражданин Хорватии по обвинению в запуске дрона в районе аэропорта. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, утром 3 октября немецкая полиция зафиксировала дрон в западной части аэропорта Франкфурта. Немедленно начались поиски оператора, которые завершились успешно — был задержан 41-летний хорват. Против него возбуждено дело об административном правонарушении. Ведется расследование относительно цели запуска дрона.

На севере Германии также произошли инциденты с дронами. В Нижней Саксонии полиция днем 4 октября зафиксировала БПЛА над складом боеприпасов вблизи Йевера. Его происхождение неизвестно, расследование пока не дало результатов. 2 октября еще три дрона были замечены в Гифхорне. Они двигались на высоте около 100 метров со скоростью до 100 км/ч; неподалеку от места их обнаружения расположена база авиаотряда полиции.

Напомним

4 октября в аэропорту Франкфурта были зафиксированы массовые задержки и отмены рейсов из-за технического сбоя в системе управления воздушным движением. Проблема уже устранена.

Ольга Розгон

Новости Мира
Бильд
Нижняя Саксония
Франкфурт
Хорватия
Германия