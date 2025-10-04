Німецька поліція затримала чоловіка, який запустив дрон над аеропортом Франкфурта
Київ • УНН
У Німеччині в аеропорту Франкфурта-на-Майні був затриманий 41-річний громадянин Хорватії за звинуваченням у запуску дрона в районі аеропорту. Про це повідомляє Bild, пише УНН.
Деталі
Як зазначає видання, вранці 3 жовтня німецька поліція зафіксувала дрон у західній частині аеропорту Франкфурта. Негайно розпочалися пошуки оператора, які завершилися успішно — було затримано 41-річного хорвата. Проти нього порушено справу про адміністративне правопорушення. Ведеться розслідування щодо мети запуску дрона.
На півночі Німеччини також сталися інциденти з дронами. У Нижній Саксонії поліція вдень 4 жовтня зафіксувала БПЛА над складом боєприпасів поблизу Йевера. Його походження невідоме, розслідування поки не дало результатів. 2 жовтня ще три дрони були помічені в Гіфгорні. Вони рухалися на висоті близько 100 метрів зі швидкістю до 100 км/год; неподалік від місця їх виявлення розташована база авіазагону поліції.
Нагадаємо
4 жовтня в аеропорту Франкфурта було зафіксовано масові затримки та скасування рейсів через технічний збій у системі управління повітряним рухом. Проблему вже усунуто.