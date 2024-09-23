В Германии обнаружили 95 кг кокаина в коробках с бананами в супермаркетах

95 кг наркотика в пакетах обнаружили в коробках с бананами в нескольких филиалах сети супермаркетов в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Находки были сделаны в городах Менхенгладбах, Дуйсбурге и Крефельде, а также в округах Фирзен, Хайнсберг и Нойс, сообщает агентство dpa.

СМИ оценивает стоимость обнаруженной партии кокаина на черном рынке более чем 7 млн евро. Партия бананов, в которой был обнаружен наркотик, прибыла из Южной Америки. В полиции и прокуратуре Менхенгладбаха считают, что в сеть супермаркетов эта партия попала по ошибке. Ведется следствие.

В упаковках бананов в Германии обнаруживают кокаин не впервые. Похожий случай произошел в 2015 году - тоже в сети супермаркетов и в той же федеральной земле, а также в соседней - Нижней Саксонии. Речь идет об одной и той же торговой сети, не уточняется.

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