В Германии обнаружили 95 кг кокаина в коробках с бананами в супермаркетах
Киев • УНН
В супермаркетах Северного Рейна-Вестфалии нашли 95 кг кокаина в коробках с бананами из Южной Америки. Стоимость партии на черном рынке оценивается в более 7 млн евро.
95 кг наркотика в пакетах обнаружили в коробках с бананами в нескольких филиалах сети супермаркетов в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Находки были сделаны в городах Менхенгладбах, Дуйсбурге и Крефельде, а также в округах Фирзен, Хайнсберг и Нойс, сообщает агентство dpa.
СМИ оценивает стоимость обнаруженной партии кокаина на черном рынке более чем 7 млн евро. Партия бананов, в которой был обнаружен наркотик, прибыла из Южной Америки. В полиции и прокуратуре Менхенгладбаха считают, что в сеть супермаркетов эта партия попала по ошибке. Ведется следствие.
В упаковках бананов в Германии обнаруживают кокаин не впервые. Похожий случай произошел в 2015 году - тоже в сети супермаркетов и в той же федеральной земле, а также в соседней - Нижней Саксонии. Речь идет об одной и той же торговой сети, не уточняется.
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