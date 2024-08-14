Перевозили кокаин под видом стирального порошка: в Одессе ликвидировали канал контрабанды наркотиков

В Одессе правоохранители разоблачили двух человек, причастных к международному наркотрафику и изъяли кокаина на более 2 300 000 гривен. Обоим фигурантам сообщено о подозрениях. Об этом заявили в Национальной полиции Украины, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что житель Одессы наладил контрабанду наркотиков из Нидерландов. Там он приобрел килограмм наркотиков и для доставки их в Украину привлек в качестве курьера свою знакомую.

На собственном авто женщина поехала за границу и забрала пакет у продавца. Чтобы не привлекать внимание во время прохождения таможенного контроля, спрятала товар в коробки из-под порошка для стирки.

Оперативники управления стратегических расследований в городе Одесса Нацполиции и следователи управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области задержали двух злоумышленников в Одессе.

У них изъяли килограмм кокаина, стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет более 2 300 000 гривен.

Оба фигуранта задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщено подозрение по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотического средства) Уголовного кодекса Украины - резюмировали в Нацполиции.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас мужчина находится под стражей, женщина - под круглосуточным домашним арестом.

Напомним,

СБУ сообщила об уничтожении более тонны героина, конфискованного в 2021 году. Наркотики стоимостью 2,3 млрд грн были обнаружены во Львове во время спецоперации против транснациональной преступной группировки.