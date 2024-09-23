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У Німеччині виявили 95 кг кокаїну в коробках з бананами в супермаркетах

У Німеччині виявили 95 кг кокаїну в коробках з бананами в супермаркетах

Київ • УНН

 • 23301 перегляди

У супермаркетах Північного Рейну-Вестфалії знайшли 95 кг кокаїну в коробках з бананами з Південної Америки. Вартість партії на чорному ринку оцінюється в понад 7 млн євро.

95 кг наркотику в пакетах виявили в коробках з бананами в декількох філіях мережі супермаркетів у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Знахідки були зроблені в містах Менхенгладбах, Дуйсбургу і Крефельді, а також в округах Фірзен, Хайнсберг і Нойс, повідомляє агентство dpa.

ЗМІ оцінює вартість виявленої партії кокаїну на чорному ринку більш ніж 7 млн ​​євро. Партія бананів, у якій було виявлено наркотик, прибула з Південної Америки. У поліції та прокуратурі Менхенгладбаха вважають, що в мережу супермаркетів ця партія потрапила помилково. Ведеться слідство.

В упаковках бананів у Німеччині виявляють кокаїн не вперше. Схожий випадок стався у 2015 році – теж у мережі супермаркетів і в тій самій федеральній землі, а також у сусідній – Нижній Саксонії. Чи йдеться про одну й ту саму торговельну мережу, не уточнюється.

Перевозили кокаїн під виглядом прального порошку: в Одесі ліквідували канал контрабанди наркотиків 14.08.24, 14:31 • 16163 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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