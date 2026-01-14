В пяти регионах Германии провели рейды в маникюрных салонах - DW
Более 1000 полицейских провели рейды в пяти регионах Германии. Раскрыта схема незаконного ввоза вьетнамских работников в маникюрные салоны и уклонения от уплаты налогов на сумму более 7 миллионов евро.
Масштабная операция правоохранительных органов была проведена из-за подозрений в незаконном ввозе в страну работников из Вьетнама. В дальнейшем мигрантов в обход закона устраивали на работу в маникюрные салоны в Северном Рейне — Вестфалии, Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене и Нижней Саксонии. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
В рамках операции более 1000 полицейских провели обыски в 49 жилых и коммерческих помещениях. По версии следствия, в центре схемы находится 56-летний мужчина из Дюссельдорфа, который на протяжении 16 лет владеет сетью маникюрных салонов.
Его подозревают в незаконном ввозе иностранных работников в страну на коммерческой и организованной основе, удержании заработной платы и уклонении от уплаты налогов. Также были арестованы две женщины — руководительницы маникюрных салонов.
Общий ущерб для налоговых поступлений и фондов социального обеспечения оценивается более чем в семь миллионов евро. Расследование в отношении 24 других лиц, подозреваемых в причастности к этой схеме, продолжается.
