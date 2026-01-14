$43.180.08
17:38 • 2730 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 5646 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 7340 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 10658 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 12521 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 12424 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 13006 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 11939 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 17884 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
14 января, 12:25 • 10345 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
12:53 • 17884 просмотра
В пяти регионах Германии провели рейды в маникюрных салонах - DW

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Более 1000 полицейских провели рейды в пяти регионах Германии. Раскрыта схема незаконного ввоза вьетнамских работников в маникюрные салоны и уклонения от уплаты налогов на сумму более 7 миллионов евро.

В пяти регионах Германии провели рейды в маникюрных салонах - DW

Масштабная операция правоохранительных органов была проведена из-за подозрений в незаконном ввозе в страну работников из Вьетнама. В дальнейшем мигрантов в обход закона устраивали на работу в маникюрные салоны в Северном Рейне — Вестфалии, Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене и Нижней Саксонии. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

В рамках операции более 1000 полицейских провели обыски в 49 жилых и коммерческих помещениях. По версии следствия, в центре схемы находится 56-летний мужчина из Дюссельдорфа, который на протяжении 16 лет владеет сетью маникюрных салонов.

Его подозревают в незаконном ввозе иностранных работников в страну на коммерческой и организованной основе, удержании заработной платы и уклонении от уплаты налогов. Также были арестованы две женщины — руководительницы маникюрных салонов.

Общий ущерб для налоговых поступлений и фондов социального обеспечения оценивается более чем в семь миллионов евро. Расследование в отношении 24 других лиц, подозреваемых в причастности к этой схеме, продолжается.

Бундесвер уволил девять десантников после скандала с наркотиками и сексуальными домогательствами14.01.26, 17:21 • 2632 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Обыск
Северный Рейн-Вестфалия
Гессен
Нижняя Саксония
Германия