14:56 • 908 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 2906 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 4930 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 7696 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 8116 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 12330 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 8640 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 10492 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 5482 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 10041 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Эксклюзивы
Бундесвер уволил девять десантников после скандала с наркотиками и сексуальными домогательствами

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Бундесвер уволил девять десантников, еще в отношении четырех начаты процедуры увольнения, из-за обвинений в сексуальных домогательствах, экстремистских взглядах и употреблении наркотиков. Проверки продолжаются, 26 человек считаются подозреваемыми, а 17 солдат временно отстранены от службы.

Бундесвер уволил девять десантников после скандала с наркотиками и сексуальными домогательствами

Бундесвер уволил девять военнослужащих десантных войск, еще в отношении четырех начаты процедуры увольнения. Об этом после заседания комитета Бундестага по обороне в Берлине сообщил инспектор сухопутных войск Кристиан Фройдинг. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Подробности

Причиной стали обвинения в сексуальных домогательствах, экстремистских взглядах и употреблении наркотиков. Фройдинг подчеркнул, что подобные нарушения в армии недопустимы.

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что офицеры, закрывающие глаза на такие инциденты, не могут оставаться командирами.

Проверки начались после обращений к бывшей военной уполномоченной Бундестага Еве Хёгль. В настоящее время подозреваемыми считаются 26 человек из 55 проверенных военнослужащих: уже назначены дисциплинарные взыскания, продолжаются десятки проверок, часть дел передана гражданским прокуратурам, 17 солдат временно отстранены от службы.

Германия осуществляет историческое перевооружение: Бундестаг одобряет оборонные заказы на 50 млрд евро17.12.25, 16:05 • 5705 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Бундестаг
Бундесвер
Бильд
Берлин