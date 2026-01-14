Бундесвер уволил девять десантников после скандала с наркотиками и сексуальными домогательствами
Бундесвер уволил девять десантников, еще в отношении четырех начаты процедуры увольнения, из-за обвинений в сексуальных домогательствах, экстремистских взглядах и употреблении наркотиков. Проверки продолжаются, 26 человек считаются подозреваемыми, а 17 солдат временно отстранены от службы.
Бундесвер уволил девять военнослужащих десантных войск, еще в отношении четырех начаты процедуры увольнения. Об этом после заседания комитета Бундестага по обороне в Берлине сообщил инспектор сухопутных войск Кристиан Фройдинг. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.
Причиной стали обвинения в сексуальных домогательствах, экстремистских взглядах и употреблении наркотиков. Фройдинг подчеркнул, что подобные нарушения в армии недопустимы.
Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что офицеры, закрывающие глаза на такие инциденты, не могут оставаться командирами.
Проверки начались после обращений к бывшей военной уполномоченной Бундестага Еве Хёгль. В настоящее время подозреваемыми считаются 26 человек из 55 проверенных военнослужащих: уже назначены дисциплинарные взыскания, продолжаются десятки проверок, часть дел передана гражданским прокуратурам, 17 солдат временно отстранены от службы.
