Германия осуществляет историческое перевооружение: Бундестаг одобряет оборонные заказы на 50 млрд евро

Немецкие законодатели на закрытом заседании 17 декабря 2025 года готовятся утвердить рекордный пакет контрактов на поставку вооружений, общая сумма которых превышает 50 миллиардов евро. Этот шаг является беспрецедентным для бюджетного комитета Бундестага. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что за один день планируется санкционировать расходы, составляющие примерно десятую часть всего федерального бюджета страны на следующий год. Такое масштабное финансирование имеет целью реализовать амбиции канцлера Фридриха Мерца по созданию сильнейшей обычной армии в Европе на фоне растущей угрозы со стороны России.

Пакет из 30 крупных заказов охватывает критически важные направления обороны и модернизации. В частности, 21 миллиард евро направят на базовое снаряжение, тогда как значительные средства пойдут на высокотехнологичное оружие: более 4 миллиардов на БМП Puma, 3,4 миллиарда на самоходные гаубицы и миллиардные суммы на системы ПВО, такие как Arrow 3, Patriot PAC-3 и IRIS-T. Кроме того, контракты включают поставку тысяч бронетранспортеров Eagle V и запуск разведывательных спутников, что подчеркивает комплексный подход к укреплению безопасности.

Проекты будут финансироваться как через основной бюджет, так и через специальный фонд модернизации, созданный после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Правящая коалиция Германии планирует достичь уровня оборонных расходов в 3,5% от ВВП уже к 2029 году, что значительно опережает предыдущие графики.

