Німеччина здійснює історичне переозброєння: Бундестаг схвалює оборонні замовлення на 50 млрд євро

Фото: Bloomberg

Німецькі законодавці на закритому засіданні 17 грудня 2025 року готуються затвердити рекордний пакет контрактів на постачання озброєнь, загальна сума яких перевищує 50 мільярдів євро. Цей крок є безпрецедентним для бюджетного комітету Бундестагу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Видання зазначає, що за один день планується санкціонувати витрати, що становлять приблизно десяту частину всього федерального бюджету країни на наступний рік. Таке масштабне фінансування має на меті реалізувати амбіції канцлера Фрідріха Мерца щодо створення найсильнішої звичайної армії в Європі на тлі зростаючої загрози з боку росії.

Пакет із 30 великих замовлень охоплює критично важливі напрямки оборони та модернізації. Зокрема, 21 мільярд євро спрямують на базове спорядження, тоді як значні кошти підуть на високотехнологічну зброю: понад 4 мільярди на БМП Puma, 3,4 мільярда на самохідні гаубиці та мільярдні суми на системи ППО, такі як Arrow 3, Patriot PAC-3 та IRIS-T. Крім того, контракти включають постачання тисяч бронетранспортерів Eagle V та запуск розвідувальних супутників, що підкреслює комплексний підхід до зміцнення безпеки.

Проєкти фінансуватимуться як через основний бюджет, так і через спеціальний фонд модернізації, створений після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Правляча коаліція Німеччини планує досягти рівня оборонних витрат у 3,5% від ВВП вже до 2029 року, що значно випереджає попередні графіки.

