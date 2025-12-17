$42.180.06
12:13 • 3936 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 14560 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 12916 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 13529 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 15757 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 18622 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 17030 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27153 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 45954 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 38216 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Німеччина здійснює історичне переозброєння: Бундестаг схвалює оборонні замовлення на 50 млрд євро

Київ • УНН

 194 перегляди

17 грудня 2025 року німецькі законодавці планують затвердити рекордний пакет контрактів на озброєння на суму понад 50 мільярдів євро. Це фінансування спрямоване на створення найсильнішої армії в Європі та охоплює базове спорядження, високотехнологічну зброю та системи ППО.

Німеччина здійснює історичне переозброєння: Бундестаг схвалює оборонні замовлення на 50 млрд євро
Фото: Bloomberg

Німецькі законодавці на закритому засіданні 17 грудня 2025 року готуються затвердити рекордний пакет контрактів на постачання озброєнь, загальна сума яких перевищує 50 мільярдів євро. Цей крок є безпрецедентним для бюджетного комітету Бундестагу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Видання зазначає, що за один день планується санкціонувати витрати, що становлять приблизно десяту частину всього федерального бюджету країни на наступний рік. Таке масштабне фінансування має на меті реалізувати амбіції канцлера Фрідріха Мерца щодо створення найсильнішої звичайної армії в Європі на тлі зростаючої загрози з боку росії.

Німеччина затвердила бюджет-2026 із рекордною допомогою Україні28.11.25, 19:45 • 5440 переглядiв

Пакет із 30 великих замовлень охоплює критично важливі напрямки оборони та модернізації. Зокрема, 21 мільярд євро спрямують на базове спорядження, тоді як значні кошти підуть на високотехнологічну зброю: понад 4 мільярди на БМП Puma, 3,4 мільярда на самохідні гаубиці та мільярдні суми на системи ППО, такі як Arrow 3, Patriot PAC-3 та IRIS-T. Крім того, контракти включають постачання тисяч бронетранспортерів Eagle V та запуск розвідувальних супутників, що підкреслює комплексний підхід до зміцнення безпеки.

Бундестаг Німеччини схвалив новий закон про військову службу на тлі російської загрози05.12.25, 14:29 • 3457 переглядiв

Проєкти фінансуватимуться як через основний бюджет, так і через спеціальний фонд модернізації, створений після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Правляча коаліція Німеччини планує досягти рівня оборонних витрат у 3,5% від ВВП вже до 2029 року, що значно випереджає попередні графіки. 

У Німеччині планують схвалити збільшення витрат на озброєння на суму 2,9 млрд євро: що купуватимуть28.11.25, 13:21 • 3264 перегляди

Степан Гафтко

