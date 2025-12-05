$42.180.02
11:17 • 5918 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
08:37 • 10061 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
07:29 • 16579 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 30293 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 40666 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 36183 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 60619 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 34094 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 56813 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24520 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Бундестаг Німеччини схвалив новий закон про військову службу на тлі російської загрози

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Німецький Бундестаг ухвалив новий закон про військову службу, який передбачає дворівневу систему з добровільною службою та можливим призовом. Це має збільшити чисельність Бундесверу, оскільки 18-річні чоловіки отримуватимуть повістки про готовність служити.

Бундестаг Німеччини схвалив новий закон про військову службу на тлі російської загрози

Німецький Бундестаг схвалив новий закон про військову службу. Він має на меті збільшити чисельність Бундесверу на тлі напружених відносин з росією, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Після декількох місяців бурхливих дебатів новий закон був ухвалений. Він запроваджує дворівневу систему: більш прибуткова добровільна служба має на меті залучити молодих рекрутів, але якщо набір не буде достатнім, законодавці можуть активувати призов на основі потреб.

18-річні чоловіки та жінки отримають повістки про готовність служити, хоча відповідати повинні лише чоловіки.

Крок Німеччини відповідає загальній європейській тенденції, оскільки Франція, Італія та Бельгія розширюють добровільну службу, а країни Північної Європи та Балтії посилюють обов'язковий призов у відповідь на ймовірну російську агресію 

- йдеться в матеріалі.

Нагадаємо

Бундестаг ухвалив федеральний бюджет Німеччини на 2026 рік, передбачивши рекордний обсяг фінансової підтримки для України та посилення оборонного потенціалу країни. Допомога Україні складе 11,5 млрд євро.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Мобілізація
Війна в Україні
Бундестаг
Бундесвер
Reuters
Франція
Бельгія
Італія
Німеччина
Україна