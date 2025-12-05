Бундестаг Німеччини схвалив новий закон про військову службу на тлі російської загрози
Київ • УНН
Німецький Бундестаг ухвалив новий закон про військову службу, який передбачає дворівневу систему з добровільною службою та можливим призовом. Це має збільшити чисельність Бундесверу, оскільки 18-річні чоловіки отримуватимуть повістки про готовність служити.
Німецький Бундестаг схвалив новий закон про військову службу. Він має на меті збільшити чисельність Бундесверу на тлі напружених відносин з росією, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Після декількох місяців бурхливих дебатів новий закон був ухвалений. Він запроваджує дворівневу систему: більш прибуткова добровільна служба має на меті залучити молодих рекрутів, але якщо набір не буде достатнім, законодавці можуть активувати призов на основі потреб.
18-річні чоловіки та жінки отримають повістки про готовність служити, хоча відповідати повинні лише чоловіки.
Крок Німеччини відповідає загальній європейській тенденції, оскільки Франція, Італія та Бельгія розширюють добровільну службу, а країни Північної Європи та Балтії посилюють обов'язковий призов у відповідь на ймовірну російську агресію
Нагадаємо
Бундестаг ухвалив федеральний бюджет Німеччини на 2026 рік, передбачивши рекордний обсяг фінансової підтримки для України та посилення оборонного потенціалу країни. Допомога Україні складе 11,5 млрд євро.